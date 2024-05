FOTO Baby Lasagna vratio se kući i pohvalio poklonom koji je dobio: 'Dobrodošlica...'

Baby Lasagna, ovogodišnji predstavnik Hrvatske na Euroviziji vratio se svojoj kući u Umag, a dobio je i zanimljiv "poklon" od svoje mačke Gertrude. Naime, na društvenoj mreži Instagram podijelio je video u kojem se vidi kako se igra s mačkom koja je iza zavjese, a u jednom trenu uspjela ga je uhvatiti i ogrebati. Potom je stavio fotografiju prsta i novog traga na koži. - Poklon dobrodošlice - napisao je simpatični Marko Purišić.

Ako se prisjetimo, Baby Lasagnine mačke postale su njegov simbol, a upravo njih - Gertrudu, Stipu i Branku stavio je i na svoje majice koje prodaje obožavateljima, sada već diljem svijeta. Osim toga, podijelio je i na Instagram pričama dvoje obožavatelja koji su istetovirali - jedan tetovažu sa stihovima pjesme "Rim Tim Tagi Dim", a druga njegov simbol mačke.

Podsjetimo, gost jučerašnjeg središnjeg HTV-ovog Dnevnika najtraženija je osoba u Hrvatskoj, pa i šire – Marko Purišić, odnosno Baby Lasagna. Odmah na početku razgovora istaknuo je da mu se život promijenio za 180 stupnjeva. – Već od Dore je to uzelo maha, ali evo sad je baš otišlo na neku novu, nepoznatu razinu, u kojoj se još uvijek pokušavam snaći. Ali, apsolutno, svaki aspekt života mi se promijenio, bar u poslovnom dijelu – kazao je.

Dodao je da je malo umoran, ali duševno ispunjen. Nije očekivao doček kakav obično dobije hrvatska reprezentacija. Prema procjenama, više od 10.000 ljudi došlo ga je podržati, piše HRT. – Stvarno nisam očekivao, bilo me strah, što ako dođe 500 ljudi, bit će prazan trg, čemu će to sličiti? – kroz smijeh je priznao. Otkrio je da ne žali što nije pobijedio, nada se da nije razočarao publiku.

– Jedina razlika između mene i Nema jest to što će njemu biti pehar na polici, rekao je. – Mislim da se ovo nikad u povijesti nije dogodilo, da je na Spotifyu Hrvat ovako visoko, istaknuo je. "Rim Tim Tagi Dim" pjeva se i pleše diljem svijeta, od najmlađih do najstarijih. Čime je zaludio publiku? – Malo mi je ovako teško reći što sam ja tome pridonio. Ja sam svoj, pokušavam biti svoj u glazbi, razgovorima i tako – rekao je skromno. Jedan od najemotivnijih trenutaka dočeka u Zagrebu bio je zagrljaj cijelog Markova tima, bilo je tu i suza. Vidjelo se da su kao obitelj. Marko kaže da se stvorio među njima osjećaj zajedništva, jedinstva.

– Kad izađeš na pozornicu i znaš ovog čovjeka već pet godina, deset, to je totalno drukčije nego da je neki stranac pored tebe, i bio je baš taj osjećaj jedinstva kad smo skupa nastupali – naglasio je. Ogromnu promociju Hrvatske, Istre i Umaga u svijetu donio je Markov tim posljednjih dana. Čipkani tabletići nakon mnogo vremena ponovno su modni hit. – To je još jedno područje gdje ne želim i ne mogu sâm uzimati zasluge. Tu je bio tim prijatelja, a jedan od njih je Luka Grgić sa svojim idejama. Znao sam da želim nešto tradicionalno povezano s rockom. I onda je on tu nastupio, pa se malo uplela i Valentina Pliško, naša dizajnerica i sve je nekako teklo. Znao sam koju poruku želim poslati, a oni su znali kako je oblikovati – rekao je glazbenik.

