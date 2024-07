Fani Stipković prvi put s obitelji došla na ljetovanje u Hrvatsku! Pokazala kako uživa i oduševila linijom

Naša sportska novinarka sa stranom adresom Fani Stipković otkrila je kako je došla kući na odmor. Fani je na društvenim mrežama objavila video u kojem pokazuje kako sa sinom uživa na moru. "Prvi put doma", napisala je pored te otkrila da se nalazi na Korčuli u društvu obitelji. Fani je uz to pokazala i svoju odličnu figuru te dobila brojne komplimente. "Prelijepa mama", pisali su. Video možete pogledati OVDJE.

Fani često preko ljeta dolazi kući gdje se druži s obitelji i prijateljima,a prošle godine su je tijekom trudnoće uhvatili i fotoreporteri Pixsella.

Podsjetimo, Fani se sa suprugom i sinom preselila iz Guadalajare u Saudijsku Arabiju. Njen muž, Fernando Hierro bivši je nogometaš i bio je menadžer meksičkog kluba Deportivo Guadalajara, a postao je sportski direktor kluba Al Nassr. Upravo za taj klub igra Cristiano Ronaldo. Mediji pišu da su Fani i Hierru, koji su preselili u Rijad, susjedi Georgina Rodriguez i Ronaldo.

Fani je godinama živjela i radila u Španjolskoj, gdje je i upoznala svog partnera. O svom ljubavnom životu ne govori često, ali je za španjolski Vanitatis ispričala kako su se upoznali.

– Upoznala sam ga na utakmici na Wanda Metropolitanu u prosincu 2019. Morala sam napraviti reportažu sa svim sudionicima i organizacijom. Sudbina nas je natjerala da se povežemo, počnemo razgovarati i na kraju provodimo vrijeme upoznavajući se – ispričala je u ovom razgovoru Fani koja svog partnera opisuje kao kompletnu, skromnu, dobru i jednostavnu osobu velikog srca.

Nedavno je otkrila i koje je značenje imena njenog sina. "Valentín, jer ga je osmislio svetac, i Nicolás, jer je to bilo otkrivenje", ispričala je za španjolski magazin Hola! te otkrila koliko joj majčinstvo godi. "Kažu da smisao života ne shvatiš dok ne izraste u tebi... Pa istina je. Biti mama te mijenja. U kratko vrijeme učiš se strpljenju, suosjećanju, mijenjaju se prioriteti stvari... Zaista uživam u svakoj sekundi sa svojom bebom. Kad ga vidim i kad mi se nasmiješi, osjećam se kao da me razoruža, kao da skida s mene sve te ljuske koje si navlačio godinama, kao da ti je ego razvodnjen... Živim stanje čiste ljubavi", priznala je.

Priznala je i kada je počela razmišljati o majčinstvu.

"O djetetu sam počela razmišljati puno kasnije. Možda godinu ili dvije prije susreta s Fernandom... Pretpostavljam da je taj osjećaj bio naglašen pronalaskom upravo one prave osobe, nešto što je također prirodan proces: pronaći najbolju moguću osobu za zasnivanje obitelji, zar ne? I to se dogodilo s Fernandom, i to u najboljem mogućem trenutku. Vjerojatno zato sada imam više mira. I osjećam se zrelije", zaključila je.

