Evo koji će po redu nastupati Roko na Eurosongu i tko mu je sve suparnik

Roko Blažević, hrvatski predstavnik na ovogodišnjem Eurosongu u Izraelu, nastupit će 10. po redu u drugoj polufinalnoj večeri s pjesmom "The Dream", autora Jacquesa Houdeka, Charlieja Masona i Andree Čubrić. Od zemalja iz regije u drugom polufinalu je i Sjeverna Makedonija, koja nastupa 17. po redu od 18 zemalja. Od dosadašnjih eurovizijskih pobjednika u polufinalu s Rokom su i Irska, Švicarska, Švedska, Danska, Austrija, Norveška, Rusija, Nizozemska i Azerbajdžan.

Podsjetimo, Roko je na setu rock-opere "Jesus Christ Superstar" u kazalištu Komedija snimio i spot u režiji Darija Lepoglavca, a prvi kadrovi predstavljeni su jutros u emisiji "Dobro jutro Hrvatska" HRT-a.

Foto: Eurosong

- ‘Spot smo snimali desetak sati, gotovo čitavu noć, no cijela ekipa bila je toliko puna entuzijazma i vjere u ovu pjesmu i spot da smo istinski uživali i jedva čekam da hrvatska, ali i europska publika premijerno vidi spot koji će već po ovoj genijalnoj scenografiji biti jedinstven. Ne želim puno otkrivati o radnji spota, no sigurno ćemo izazvati reakcije, a to je i cilj - ovo je takav festival, natjecanje na kojem želim pronijeti poruku pjesme, nisam tu samo da lijepo otpjevam, već da kroz svoju glazbu pronosim i poruku u koju vjerujem i za koju želim da dopre do srca milijunske publike! Siguran sam da ovakvom pozitivnom energijom i umjetničkim vjetrom u leđa možemo izboriti ulazak u veliko finale Eurosonga, a tada je sve moguće - kazao je Roko.

[video: 30455 / ]