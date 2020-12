Ella Dvornik otkrila zbog čega se ne javlja na poruke i pozive

Blogerica i influencerica Ella Dvornik iz dana u dan dijeli svoje privatne trenutke s pratiteljima na društvenim mrežama. Ovog puta podijelila je fotografiju s kćerima Balie i Lumi i otkrila razlog zbog kojeg je nedostupna na mobitel.

-Razlog zašto se ne javljam na poruke i pozive - napisala je u opisu fotografije na Insta Storyju na kojoj joj starija kći Balie sjedi na ramenima dok je Lumi pored nje.

Foto: Instagram

Influencerica u ove predblagdanske dane ima pune ruke posla pa ni ne čudi da svaki slobodan trenutak rado provodi sa svojim mezimicama koje je dobila u braku s Britancem Charlesom Pearceom.

Ella je u posljednje vrijeme fokusirana na privatan život zbog čega je nedavno s objavom kasnio i njezin vlog. Dvornik se tada javila obožavateljima i otkrila što je uzrok kašnjenja.

"Ljudi vlogmas će kasniti. U potrazi za kućom izmorila sam se i nemam snage montirati do 1 ujutro. Hvala na razumijevanju", napisala je Elly na Instagram Storyju.Vlogmas je nova pošast kojoj su se okrenuli influenceri. Riječ je o postavljanju videosnimki osobne prirode na YouTube, od prvog prosinca pa sve do Božića.Ella je već u rujnu objavila kako se s obitelji namjerava odseliti iz Zagreba, najvjerojatnije u Istru.

"Imam sve manje strpljenja za Zagreb, želim što prije naći tu kuću koju ću nazvati domom. Korona mi nije nimalo pomogla u tom procesu koji je i ovako i onako naporan u našoj državi. Al čisto manifestacije radi i da pošaljem energiju u svemir pa mi se možda ostvari (jer sve drugo sam probala). Pronaći ću taj dom najkasnije do trećeg mjeseca! I evo upravo sam na putu OPET za Kvarner i Istru i držim fige da ćemo pronaći to što tražimo. I to su neke moje misli zadnjih par dana. To i naravno moja Pinterest ploča koja je prepuna kuhinja koje koštaju valjda više nego ta kuća", otkrila je nedavno Dvornik.

Foto: Instagram