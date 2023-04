Elis Lovrić o Portugalu: 'Tu se vraćam najvjernijoj sebi i punim baterije'

Lijepa luka, odnosno Portus Cale. Rimsko je ime za Portugal, a ovaj naziv ova predivna zemlja opravdava i danas. To nam je potvrdila i naša glazbenica i glumica Elis Lovrić koja je velika zaljubljenica u ovu zemlju na zapadu Europe u koju je prvi put otputovala u trenutku lock downa zbog korone. Ona je u njoj potražila mir, pa je tako i njezina mirna luka.

- Sva vanjska zbivanja su praktički bila zaustavljena i toliko me izmučio pojačani rad na kompjuteru da sam u očaju pomislila: "Sad je vrijeme za mene!" - kaže te dodaje da je prijateljici povjerila ludu ideju, a da je o putovanju u Portugal sanjala više od 13 godina, ali nikako ovaj san nije uspijevala pretvoriti u javu.

- Prijateljica me pogledala i rekla: "Ti nisi normalna, pa sve je zatvoreno i skoro se nigdje ne može putovati. Ali dobro, ti ionako radiš sve naopako pa ajmo provjeriti na netu!" Imala sam tremu dok smo googlale. Mislim da sam vrisnula kad sam vidjela da piše "Juicy Oasis iz reopening!" I ne samo to, nego Hrvatska u tom trenutku nije morala predočavati nikakve testove, a u Italiji se smjelo boraviti 48 sati za tranzit, tako da su nam svi putevi bili otvoreni. To se odmorište, inače, zbog popularnosti, treba rezervirati barem pola godine unaprijed i put iz Hrvatske nije baš direktan, a ni moj budžet nije uvijek bio na visini zadatka. No lude ideje su ponekad najjednostavnije i otvaraju vrata, prozore i portune koji su inače zablokirani - prisjetila se Elis koja je dodala da su zbog cijele situacije i cijene boravka bile niže.

- Prijateljici sam objasnila da se radi o sedmodnevnom detoksu s najboljim sokovima na svijetu i genijalnom mjestu koje mijenja ljudima živote i pogled na važnost stanične prehrane. Znala sam sve o Juicyju, iako ga nikad nisam vidjela osim na slikama i blogovima. Ona je zdušno pristala na ovu avanturu i organizirala nam putovanje. Zbog izvanrednih mjera morale smo autom do Milana gdje smo prespavale kod prijatelja i ujutro sjele na avion do Lisabona. Tu nas je čekao unaprijed dogovoreni grupni transfer do samog odmarališta - govori glazbenica te dodaje da je od te 2020. godine još pet puta otputovala na ovo mjesto.

- Tu se vraćam najvjernijoj sebi i punim baterije. Svaki kutak, svaka gesta, svi ljudi i cijeli program su na vrhunskoj razini, a priča koja stoji iza ove ljekovite oaze uvijek me gane - kaže te objašnjava da su mladiću Jasonu Valeu, koji je bio bolestan, svježe cijeđeni sokovi promijenili život, a potom je sam pokrenuo ovu iscjeljujuću oazu na poticaj svoje majke.

- Duh i ljubav njegove majke vibrira u svakom kutku i želja mi je otvoriti takvo mjesto u Hrvatskoj, da naši ljudi mogu isprobati ovakav raj na zemlji. Jer, ne da se to opisati i teško je vjerovati u ovako nešto iscjeljujuće dok ne probaš - kaže Elis te dodaje da kod svakog svog posjeta ovom mjestu održi i koncert. Prvi od njih dogodio se spontano kada je zamolila svoju fitness trenericu i instruktoricu joge za pomoć s tekstom pjesme na engleskom. Nakon što je otkriveno da je Elis glazbenica, zamolili su je da im predstavi svoj rad što je ona rado prihvatila, a s ovom praksom nastavlja i dalje. Kaže i da joj se ovo mjesto čini savršeno za rad na njezinom engleskom albumu.

Srušila je i predrasude o ovom mjestu. Kaže kako mnogi misle da će tamo ostati gladni, ali to nije istina.

- Snaga koja vas obuzme zbog stanične hrane, predivnih šetnji među eukaliptusima, kupanja u rijeci Zezere, reboundingu na najboljim trampolinima koje sam ikad isprobala, hidrokolon terapiji i cryoterapiji, rainforest masaži solju, jogi i fitnessu, "namakanju" u toplim i hladnim bazenima, sauni, terapeutskim masažama, ljudskoj toplini i vrhunski razrađenoj organizaciji i profesionalnosti, ta snaga vas nakon trećeg dana detoksa obuzme i ne napušta. Prvog i zadnjeg dana možete konzumirati jednu od tri salate po izboru (moja omiljena je s avokadom i sušenim rajčicama), granolu ili poseban energetski smoothie - objašnjava glazbenica i glumica te dodaje da ima i svoju omiljenu sobu. Radi se o jedinoj sobi bez pogleda na rijeku, jer je najprostranija od svih i u njoj može izvoditi svoje osobne Egoscue vježbe.

Glazbenica ističe i da je svaki put oduševljava to što to mjesto istinski postane njezinim domom tijekom njezinog boravka te su na raspolaganju sauna, hladni i topli vanjski bazeni, teretana, sala za meditacije, spin room, cocoonsi (fenomenalne viseće ležaljke) i njoj omiljeni unutrašnji bazen s epsonovim solima koji od milja zove Mr. Epson.

- U njega uronim čim dođem u Juicy i ostanem dugo u noć. Tu sam skladala i neke svoje pjesme, završila album "Kanat od mora" i napisala engleski prijevod za "Meriku" - otkriva Elis te dodaje da je u Portugalu komponirala i pjesmu "Brodolom" s kojom je pobijedila na Večerima dalmatinske šansone 2021. godine.

U sklopu ovog odmarališta organizirane su i jutarnje šetnje, a najduža od njih jest ona koja vodi do Dornesa. Radi se o mjestu sa spektakularnim pogledom, pentagonskom kulom koju su izgradili vitezovi templari i crkvom Nossa Senhora do Pranto iz 13. stoljeća, a istraživači ley linesa smatraju ga energetskim centrom svijeta.

- U biti, kad sam došla u Dornes, nakon pet kilometara hoda, imala sam osjećaj da je tu sve samo za mene. To pitoreskno mjesto uistinu ostavlja bez daha i vuče vas da ostanete još i uronite u njegove tajne - govori te dodaje da postoji i legenda o rasplesanim vodenim vilama i anđelima koji ispunjavaju sve želje koje osoba zaželi.

Glazbenica je otkrila i kako je tijekom jedne šetnje zalutala, a spasila ju je lokalka. Naime, Elis je u društvu novostečene prijateljice Val otišla u šetnju neutabanim putevima Cernache do Bonjardima. Nakon dva sata, baterije su im se ispraznile, vode više nisu imale, a kuća nije bilo nigdje na vidiku. Tada su shvatile da su se izgubile, a onda se gotovo filmski pred njima ukazala jedna kućica. Pokucale su na vrata, a otvorila im je žena koja im je rekla da nisu prve koje su se izgubile te ih odbacila do njihovog smještaja. Elis je svojoj spasiteljici poklonila album i knjigu, a s Val je postala jako dobra prijateljica te i ona uskoro dolazi u Hrvatsku, točnije u Pulu.

Glazbenica dodaje i da su Portugalci komunikativni i izravni i ako i samo naslute da vam treba pomoć, sve će učiniti da se osjećate dobro.

- U taksiju mi je vozač, čim me čuo da pjevušim, pustio "Canção Do Mar" Dulce Pontes i rekao da moram to naučiti, a nije znao da imam svoju "O canto do mar". Takvi se sinkroniciteti dešavaju. Raspričali smo se i preslušavali puno njihovih poznatih fado pjevačica i mojih pjesama na portugalskom - prisjetila se te dodala i da su druželjubljivi te da nije imala neugodnih iskustava i osjećala se jako sigurno.

Što se cijena tiče, Elis kaže kako su jako pristupačne, pa čak i nešto niže od onih na Jadranu. Kada je hrana u pitanju, glazbenica priznaje da se prije odlaska na detoks opustila te uživala u svim delicijama Portugala. Posebno joj se svidio njihov nacionalni kolač Pastéis de Nata koji klizi niz grlo. Dodaje i da u planu ima probati i druge tradicionalne portugalske specijalitete.

- Ono za čime čeznem i što ću si sljedeći put obavezno priuštiti je večer izvornog fada i tradicionalne portugalske specijalitete. Moram isplanirati let do Lisabona i ostati bar dan-dva za uživanje u njemu, ali meni bude uvijek takva hitnost za mirom i tišinom da mi razgledavanje grada padne u drugi plan. Znam da ću si priuštiti i tjedan obilaska Portugala i obavezno posjetiti Porto, Madeiru i Algarve. U tome će mi pomoću grupa ljudi s kojima sam posebno kliknula i s kojima se svakog prosinca ponovo nalazim u "našoj oazi" - objašnjava.

Elis je i inače velika zaljubljenica u putovanja, a neka od dražih putovanja su joj ona u Brazil, Egipat, Poljsku, Rumunjsku i Belgiju. Trenutno u planu ima još nekoliko putovanja među kojima je i ono u Japan planirano od 2020. godine na kojem će promovirati svoju labinjonsko-japansku knjigu. Uz to u rujnu planira posjetiti i Juicy u Turskoj, a prije toga želi svratiti i u Istanbul.

VIDEO