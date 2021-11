Edin ne želi više ništa imati s Ernom: 'Tražila si show, to ćeš i dobiti'

Jučer su parovi iz 'Braka na prvu' prisustvovali uistinu zanimljivoj večeri pa su nastavili prepričavati što se sve dogodilo.

„Psihički i emocionalno najteža večera do sada jer je bilo baš dosta te negativne energije“, rekla je Andrea, a potom su ona i Mislav razgovarali o tome kako je Edin rekao Erni da je došla u show praviti cirkus i da bi trebala odrasti, što je nju baš pogodilo.

Sanela je napokon odlučila reći Jasminu da joj se sviđa drugi muškarac, a Gordana i Bernard još nisu izgladili svoje nesuglasice pa Goga još nije sigurna hoće li ostati u showu. „Nadam se da joj je teška odluka jer znači da se dvoumi. Ne znam što bi mogla napisati, ali nadam se da se dvoumila“, rekao je Bernard, a Goga istaknula: „Ovo mi je dosad najteža odluka.“

I Erna i Edin nastavili su razgovarati o svemu što se dogodilo. Dok je Edin pričao da se ništa nije promijenilo, Erna mu je objašnjavala kako je sve bilo u redu još prošli tjedan. Edin je ponovio kako mu je na početku rekla da među njima neće ništa biti pa se čudio kako je očekivala da se on bori za nju. „Ako mi netko tako kaže u lice, za mene si završila. Šest milijardi ljudi na svijetu, od toga pola žena... Ne moram se boriti za tebe, uvijek ima netko drugi“, rekao je.

Nisu raspravili do kraja i Erna je otišla skidati šminku, a Edin je objašnjavao kako samo pred kamerama glumi jer kad se ugase, sve bude u redu. „Čisti show, ali u redu, dobit ćeš to. Tražila si show, to ćeš i dobiti“, rekao je Edin.

Je li jasno tko odlazi iz showa ili nas ipak čekaju iznenađenja - ne propustite pogledati večeras od 21.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Braka na prvu'.

VIDEO: Nakon voditeljskog gafa u emisiji 'Dobro jutro Hrvatska' HRT se ispričao gledateljima