Ecija posljednjom objavom ganula pratitelje: 'Samo neka barba preživi što sam mu slagala'

Bivša TV i radijska voditeljica Ecija Ivušić poprilično je aktivna na društvenim mrežama, a osim što pažnju plijeni atraktivnim fotografijama svoje pratitelje s vremena na vrijeme počasti i dirljivim anegdotama iz vlastitog života. Učinila je i to posljednjom objavom koja je mnoge dovela do suza. Ecija je, naime, pratiteljima prepričala dogodovštinu s jednim starijim gospodinom koja ju je navela na razmišljanje.

"Srela jučer jednog barbu tu u Veloj Luci - 'Lipo moje, pa ti sve mlaja. Mora da te dobro pazi taj tvoj.'

A ja gledam, žao mi ga razočarat...

- Ma pazi, barba, pazi.

'Tako triba, dite moje. A moreš pazit i ti njega.'

- Ma pazim, barba, pazim ga.

'Ajde lipo, čuvajte dico jedno drugega.

- Čuvamo se, barba. Adio.

ništa, vratila se kući svom psu i ptici, ali ima barba pravo - mlađa nego ikada. Mora da me dobro pazi 'taj moj' tj. ja. Čuvamo se. I dobro nam ide, eto već skoro 34 godine. Prvih tridesetak smo se nešto još lovile, ali zadnjih par godina smo evo čisto ok. Pazimo se.

A tko zna pazit sebe, zna pazit i druge. Vježbamo paženje i maženje. Jer možda psa uskoro zamijeni neki čuvar, ptice zamijene neke bebe... Ko će ga znat - Samo neka mi barba to doživi. Ako preživi što sam mu slagala. Ma preživit će. Preživit ću. Živit ćemo lipo. Svi mi. Svi vi. Živili - poručila je Ecija pa je svima uputila i jedan savjet.

Foto: Instagram

- I živila ljubav koja pokreće. Prema svima, svemu, sebi. Jer ništa ti ne vridi ako nije iz ljubavi, a i najmanja sitnica vridi ako je u ljubavi - zaključila je Ivušić.

Podsjetimo, Ecija se prošlo ljeto pohvalila vezom s nogometašem Nikolom Pokrivačem, no ta je ljubav potrajala svega nekoliko mjeseci.

- Ne želim zvučati dramatično ili tako nešto, ali već sam mislila da se nikad nećeš pojaviti. Volim te, moj N - napisala je Ecija uz fotografiju na kojoj izmjenjuje nježnosti s Nikolom u kolovozu prošle godine, a svega dva mjeseca kasnije izbrisala je tragove romanse i tako svima jasno dala do znanja da je njezino srce opet slobodno.