Ecija Ojdanić objavila tužnu vijest: 'Dočekao si da se oprostim od tebe pola sata prije odlaska. Volimo te zauvijek'

Glumica Ecija Ojdanić (47) trenutno proživljava najteže trenutke u svom životu, a o svojoj tuzi obavijestila je i pratitelje na društvenim mrežama. Glumica je tako otkrila da je njezin voljeni otac Petar preminuo, a od njega se oprostila emotivnom objavom na Instagramu.

- Moj ćaća je bio velik čovik u nevelikom tilu. Kad smo bili mali, odgajao nas je s malo riči, a s puno djela, koje mi dica baš nismo do kraja razumjeli. Imali smo tatu koji je imao posao koji ga je činio ozbiljnim, ponekad i odsutnim. Mama je bila za regularne odgojne metode. On je uvijek nastupao kod velikih lekcija koje pamtim. Najviše u životu. Odradio je kvantni skok od malog, mršavog, seljačkog dječaka koji je s 10 godina krenuo na put školovanja da bi tad dobio prve cipele i napravio kvantni skok do županijskog sudca, koji nitko od nas neće generacijama napraviti. Veliki sudac, poštenjačina, gospodar priče, kralj Kljaka! Posvećenik obitelji, poslu i rodnoj grudi. Teško si ga mogao nadmašiti u verbalnim nadmetanjima. Ali takav, najveći šarmer i najveći čovik od morala. I kako si se lavovski borio kroz život, tako si i otišao - napisala je glumica pa nastavila:

- Čekao si da se svi okupimo za Uskrs, pa onda totalni pad. I dočekao si da se oprostim od tebe, pola sata prije odlaska. Sa smiješkom. Sve te vinograde ljubavi koje si zasadio u svojoj ženi, djeci, unucima, nikad neće prestati davati plodove. Mirno plovi u zagrljaj svom sinu, mami, tati, braći i sestri. A mi ćemo paziti na tvoju Mikicu, kako se ona lavovski i predano brinula o tebi zadnjih godina. Volimo te, beskrajno i zauvijek.Tvoji potomci - zaključila je Ecija Ojdanić.

Ispod objave u komentarima su se odmah zaredali brojni izrazi sućuti, a uputili su ih između ostalih i Bojana Gregorić Vejzović, Viktorija Rađa, Matija Prskalo i brojni drugi.

O svom ocu glumica je u srpnju prošle godine govorila i za Večernji list. - Ljubav prema rodnom kraju naslijedila sam od oca i kako je on pravi primjer patrijarhalnog izdanka iz tog kraja jako je htio da se moja sestra i ja nastavimo baviti zemljom i vinogradom. Međutim nas dvije imamo ozbiljne poslove i ove godine vinograd koji je tradicionalno trebao nastaviti netko od nas, morali smo iskopati jer se nije imao tko baviti njime. Onda sam tati rekla; evo neću se baviti vinogradom ali ću svom kraju dati kazališni festival i mislim da je to i više nego dobra kompenzacija i to je ono što trebaju raditi nove generacije; davati nove vrijednosti. Mislim da iako mi otac neće do kraja oprostiti što nitko više neće raditi vinograd, da je jako ponosan što će njegova kćer napraviti nešto za svoj kraj poput ovog festivala. Isto tako uzbuđena sam što će "Vla Vla Vlajland cabaret" biti prva profesionalna izvedba u njegovoj rodnoj općini - kazala je tada Ojdanić.

VIDEO Sve o uspjehu i propasti Višnje i Zdravka Peveca