Društvena elita, brojni uglednici i umjetnici stigli na premijeru filma 'Hassanovi ratovi'

Brojni uglednici, članovi diplomatskog zbora u hrvatskoj, umjetnici, društvena elita stigli su večeras u kino dvoranu u Velikoj Gorici kako bi među prvima pogledali film 'Hassanovi ratovi'. Hassan Haidar Diab široj je javnosti poznat kao nagrađivani novinar i ratni reporter Večernjeg lista, kao profesionalac koji pomiče granice struke. Njegova bogata profesionalna biografija krije mnoge utjecajne tekstove, među kojima i ekskluzivni intervju sa sirijskim predsjednikom Basharom al-Assadom, koji je u samo nekoliko sati od objave obišao svijet, kao i duhovite reportaže poput one kada se prerušio u šeika kako bi doznao reakcije Hrvata na “bogate” Arape. Proslavile su ga i legendarne putopisne avanture s njegovim prijateljem Željkom Malnarom, a posljednjih godina postao je i nezaobilazni analitičar događanja u arapskom svijetu, koji ponovno vrije.

No tek će ovaj dugometražni dokumentarni film “Hassanovi ratovi” otkriti njegovu, javnosti nepoznatu, prošlost dječaka ratnika iz ratnog pakla Bejruta, njegova rodnoga grada, odakle će prije više od četiri desetljeća stići u svoju, sada jedinu, hrvatsku domovinu i u njoj ostaviti dubok trag. Scenarist i redatelj filma Robert Bubalo, ujedno i urednik nedjeljnog izdanja Večernjeg lista i Hassanov prijatelj, otkriva da se ideja o ovom filmu kotrljala više od deset godina.

– Dugo sam nagovarao Hasana da krenemo u taj projekt, ali on je uporno odbijao. Mi nismo imali tada ni viziju kako bi to moglo izgledati, no s vremenom u tim našim svakodnevnim razgovorima on je polako omekšavao, a kod mene se ideja iskristalizirala. Često smo razgovarali o obitelji, recimo, on ima jedanaestero braće i sestara, no i ja također imam jedanaestero braće i sestara. Jedan od njegove braće je poginuo, i moj je brat poginuo. Našli smo brojne sličnosti u biografijama, osim toga, obojica smo novinari. Obojica smo sudjelovala u ratovima, premda ja manje nego on. Tako smo s vremenom odlučili ispričati njegovu priču kroz puno razgovora s njegovom braćom i sestrama koji su pristali na sudjelovanje u filmu – kaže redatelj filma, dodajući kako su u Libanon, nakon dulje odgode zbog pandemije koronavirusa, naposljetku krenuli u proljeće 2022. godine.

U avion se ukrcala filmska ekipa koju su, osim Hassana i redatelja Roberta Bubala, činili i producent Mario Vukadin (Olimp produkcija), tonski snimatelj Tomislav Bubalo, koji je ujedno i koproducent filma, a ekipi se pridružila i Hassanova supruga Ljiljana.

Unatoč prisutnosti mirovnih snaga Ujedinjenih naroda, u Libanonu su se u jednom trenutku međusobno borile čak 53 privatne vojske i milicije. Operacijom “Mir za Galileju” 1982. u rat se uključio i Izrael. Izraelci su devet tjedana opsjedali Bejrut i nakon teških borbi istjerali PLO iz grada. Brojne Palestince u logorima Sabra i Shatila, u kojima je tada živjelo oko 8000 izbjeglica, masakrirala je kršćanska milicija.

– Zapravo, djetinjstvo nisam ni imao. Kada je počeo taj užasni rat, bio sam desetogodišnje dijete s puškom u ruci, rat u kojem sam ranjen nekoliko puta, u kojem sam izgubio brata i prijatelje. Nisam želio da mi se opet vrate neke stare slike, stare strahote koje u meni izazivaju veliku bol. Međutim, Robert me uvjerio da bi bilo dobro i poučno snimiti film zbog globalno važne teme, jer se ekstremizam širi sa svih strana svijeta, uostalom, upravo bjesni rat u Pojasu Gaze, za što nismo znali kada smo počeli snimati. Ključni Robertov argument bio je da ovaj film treba snimiti za nadolazeće generacije i zato sam pristao – otkriva Hassan.