Drama u obitelji! Bivši muž poznate pjevačice iznio šokantne optužbe: 'Drogira se i zanemaruje sina!'

Pjevačica Sia i njezin otuđeni suprug, onkolog Dan Bernard, razmijenili su ozbiljne optužbe u jeku borbe za skrbništvo nad njihovim djetetom. Bernard je zatražio potpuno skrbništvo nad njihovim sinom Somersaultom "Summijem", tvrdeći da Sia predstavlja "ozbiljnu i neposrednu opasnost" za dijete.

"Sia je nesposobna i nepouzdana majka koja se bori sa zlouporabom opojnih sredstava i ovisnošću, zbog čega nije u stanju pružiti sigurnu ni stabilnu skrb Summiju", naglasio je Bernard, dodavši da je on "jedini siguran i pouzdan" roditelj za njihova sina. "Ja sam liječnik, mlad sam, zdrav te nemam kriminalni dosje niti probleme s ovisnošću o alkoholu i drogama", izjavio je. Onkolog je također obavijestio sud da je Sia namjerno prikrivala svoju hospitalizaciju u Los Angelesu prošlog mjeseca. Prema njegovim tvrdnjama, bila je na liječenju dva tjedna jer je bila pozitivna na barbiturate i benzodiazepine, bez ikakvog medicinskog objašnjenja.

Dan zahtijeva da sud naloži njegovoj otuđenoj supruzi nasumična i redovita testiranja na droge te da joj se omogući viđanje sina po dva sata, tri dana tjedno i to pod nadzorom. Pjevačica, koja je priznala da se borila s ovisnošću prije 15 godina, odbacila je sve njegove optužbe, navodeći da je trijezna više od šest mjeseci. "Danov pokušaj da moje prijašnje borbe s ovisnošću iskoristi kao oružje nema nikakvu opravdanu svrhu te služi samo tome da iskrivi činjenice i naruši moju vjerodostojnost", izjavila je. Nadalje, istaknula je da je više puta pristala na redovita testiranja na droge za oba roditelja te da je Dan bio taj koji je odbio surađivati.

Sia, inače, ima potpuno skrbništvo nad sinom otkako je u ožujku podnijela zahtjev za razvod nakon dvije godine braka. Sada je navela da ne postoji hitan razlog za dodjelu potpunog skrbništva Bernardu, te je naglasila da je u kolovozu dogovoreno da mu se dopuste vrlo ograničene posjete zbog istrage koju policija Los Angelesa i Odjel za djecu i obiteljske usluge provode nad njim. Danu su, kako tvrdi pjevačica, pronašli "nedozvoljenu dječju pornografiju" na hard disku, zbog čega je navodno pokrenuta istraga.

Sia je sudu rekla da je zatražila promjene Bernardovih prava na posjete nakon što je bila obaviještena o istrazi. Prema njezinoj izjavi, rezultat istrage bio je neuvjerljiv, stoga je slučaj zatvoren. No, pjevačica je rekla da je i dalje zabrinuta oko toga da Summi provodi vrijeme s ocem bez nadzora. Dan je negirao teške optužbe te tvrdi da je Sia "podmetnula dokaze" kako bi ograničila njegovo vrijeme s njihovim sinom.