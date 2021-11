Dragica ganula gledatelje tužnom životnom pričom: 'Majka mi je jako oboljela, a mene se trebalo riješiti'

Posljednja domaćica u ovotjednom križevačkom izdanju 'Večere za 5 na selu' Dragica Ledinski (60) završila je na drugom mjestom. Vedra i nasmijana Dragica oduševila je natjecatelje svojom večerom, ali i ganula gledatelje tužnom životnom pričom.

-Majka mi je jako oboljela, dobila je rak jednjaka i odmah su nam da joj nema spasa. Otac je bio u Njemačkoj, brat oženjen, baka, djed i ja, a mene se trebalo riješiti. Ja sam bila višak, znači kada mama bude umrla za koji mjesec onda je i mene trebalo udati- ispričala je Dragica koja sa svojim Ivekom dopisivala, pričali su o vjenčanju kada se on vrati iz vojske, ali zbog cijele situacije prestali su komunikaciju.

-Obitelj mi je našla dečka za kojeg sam se morala udati. Dvadeset godina nisam znala ništa o Iveku, kao ni on o meni. Ne bih voljela pričati priču o svojem braku, zna se zašto. Nitko nije pobjegao od nečeg dobro, pa tako ni ja- dodala je Dragica pa otkrila.

Foto: RTL

-Ivek mi je napisao oproštajno pismo u kojem je napisao ako mi ikada bude teško i neću znati gdje da krenem, samo se trebam sjetiti jednog mladića koji me iskreno voli- dodala je umirovljenica pa otkrila kako ju je Ivek nakon 20 godina potražio.

-Bila je to sudbina. Moralo je biti tako. Nisam znao ni gdje je ni što je, ali kada mi se javila bilo mi je jako drago- ispričao je Ivek.

Dragica i Ivek upoznali su se u Dugom Selu gdje su je otac poslao brati jabuke budući da ju nisu htjeli školovati za frizerku.

-Nisu me htjeli školovati u Njemačkoj pa su me poslali u Dugo Selo brati jabuke i tamo sam upoznala Iveka. On je isto brao jabuke. Malo smo se gledali i tako zaljubili i prvi puta poljubili. Evo sada našu priču znaju svi - otkrila je Dragica pred kamerama.

