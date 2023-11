Dorian koji je sinoć razbjesnio Martinu Tomčić foru je posudio iz ovog hit videa

MARLON WAYANS

Slavni glumac otkrio: 'Imam kćer koja je postala sin, prvo sam poricao a sad to prihvaćam'

- Želim da moja djeca budu slobodna. Želim da budu slobodni u duhu, slobodni u mislima, slobodni da budu ono što jesu. Što više poznajete sebe, to više možete vladati sobom, što više živite svoju istinu, to je vaše postojanje sretnije. Dakle, ako to ne mogu dobiti u kućanstvu s ocem i majkom, kako da ih, dovraga, pošaljem u svijet s takvim samopouzdanjem?, kazao je glumac