Domenica Žuvela odvela nas je na putovanje Rimom: 'Talijanska prijestolnica je doslovno živi muzej'

Rim. Što se još može reći o gradu o kojem su ispričane sve priče, osim spakirati kofere i krenuti na put jer, kako kaže ona slavna izreka - "svi putevi vode u Rim". Kolijevka zapadne civilizacije koja ponosno stoji ''kao centar svijeta'' već stoljećima inspirira posjetitelje veličanstvenim spomenicima i zdanjima, zadivljujućom umjetnošću, šarmantnom atmosferom i svjetski poznatom kuhinjom kojoj malo tko može odoljeti.

Talijansku prijestolnicu već je nekoliko puta posjetila i pjevačica Domenica Žuvela koju je Rim toliko oduševio da ga ove godine planira posjetiti ponovno, a s nama je podijelila dojmove s putovanja u ovaj vječni grad koji uistinu treba posjetiti.

- Rim je za mene jedan od dražih gradova u kojima sam bila i zato mu se često vraćam. Ima neku posebnu energiju, volim taj grad koji jednostavno živi i doslovno me svaki put iznova oduševi. Moj zadnji posjet bio je krajem studenog prošle godine na pet dana, a u planu mi je isto ponoviti i ove godine - priča Domenica koja putovanja voli organizirati u vlastitom aranžmanu kako bi sama i bez ikakvog presinga mogla razgledati sve što ju zanima.

Talijansku prijestolnicu posjetila je nekoliko puta, a na zadnjem putovanju partnerica joj je bila i njezina pudlica Zara. Domenicu je posebno oduševilo što je grad veoma ''pet friendly'' pa su zajedno uživale u dugim šetnjama.

- Nakon što sam posjetila Rim s mamom i najboljom prijateljicom, velika želja mi je bila da i Zara ide sa mnom jer sam šetajući gradom vidjela psiće njene vrste na svakom uglu, a sam grad je jako pet friendly što je meni kao ljubitelju životinja veliki plus - objašnjava pjevačica koja je putovanje iskoristila kako bi doživjela pravu navijačku atmosferu po kojoj su poznate utakmice Serie A. Kako kaže, nije veliki zaljubljenik najvažnije sporedne stvari na svijetu, no odlazak na utakmicu bilo je uistinu posebno iskustvo.

Foto: Privatna arhiva - S obzirom na to da mi prijatelj živi u Rimu, ovaj put smo bili kod njega, doputovali kao ekipa na druženje i utakmicu tako da nam je bilo jako zabavno, prepuno anegdota koje rado prepričavamo. Iskreno, nisam neki zaljubljenik u nogomet i ne idem toliko često na utakmice da bih mogla usporediti je li bolja atmosfera u Hrvatskoj ili Italiji, ali to je nešto što bih svima preporučila, pogotovo kad je u pitanju derbi kao što je Lazio - Juventus. Talijani su generalno vrlo temperamentan i strastveni narod, pogotovo kad je u pitanju nogomet i navijanje, tako da je baš poseban osjećaj to doživjeti uživo i svakako ću i ove godine to ponoviti.

Kolijevka zapadne civilizacije pravi je hodajući muzej što se ogleda na svakom uglu grada, od bazilika, foruma i amfiteatara. Kao da svaka ruševina, zgrada, cesta, svaki kamen i svaka ulica ima povijesnu vrijednost i priča priču prošlosti i snage koju ovaj grad posjeduje, no Domenica posebno ističe jednu lokaciju.

Trastevere, rimsko naselje koje se smjestilo na rijeci Tiber po kojoj je i dobilo ime, od latinskog izraza za preko rijeke, Transtiberim, odnosno Tevere na talijanskom jeziku. Još do danas, ovaj kvart zadržao je svoj srednjovjekovni štih i šarm u obliku starih kuća i uskih popločenih ulica, dok su male obrte sada zamijenili kafići i restorani koje turisti rado posjećuju. ''Pravi Rim'', kako ga često nazivaju, boemski je dio grada gdje će vas očarati miris pizze, tipična talijanska buka, ali i duh nekih prošlih vremena. Naime, unatoč velikoj popularnosti ovog dijela grada, i dalje je to kvart u kojem se rublje suši na otvorenom, oldtajmeri su parkirani na ulicama, a ovdje još uvijek možete isprobati ''prapizzu'' zvanu Pinsa.

- Rim je doslovno živi muzej pa, gdje god se okreneš, neka je znamenitost. Meni je osobno najdraži Trastevere, to je jedna od najstarijih rimskih četvrti koji me jako podsjeća na splitski Varoš po svojim uskim ulicama prepunih malih tratorija i restorana u kojima se jede domaća tjesteninu i pije vrhunsko vino. Trastevere doslovno izgleda kao gradić za sebe i svakako ga treba (p)osjetit! - govori Domenica te otkriva kako su cijene u gradu dosta slične onima u Hrvatskoj, no i to ovisi o osobnoj preferenciji gdje želite pojesti ručak ili popiti piće.

Pjevačica je velika obožavateljica mediteranske i talijanske kuhinje te izdvaja nekoliko jela koja posebno voli.

Jedno od njih je parmigiana di melanzane, melanzane alla parmigiana ili kratko parmigiana, pravi talijanski klasik. Radi se o zapečenom složencu od prženih patlidžana, umaka od rajčice, parmezana, mozzarelle i bosiljka, potom tradicionalni pesto Genovese, odnosno aromatičan umak čiji naziv dolazi od talijanskog pestare, što znači gnječiti te uvelike govori o tome kako je ovaj mirisni umak najbolje pripremati - usitnjavanjem u mužaru. Naravno, nezaobilazna je i tjestenina, a Domenica posebno voli jednostavan cacio e pepe, odnosno jelo od samo tri sastojka - pecorina, svježeg papra i tjestenine. Inače, riječ je o najpoznatijem rimskom jelu od tjestenine koje se spravlja u cijeloj regiji.

- U Rimu ima jako puno odličnih restorana s tradicionalnim jela, ovisno o onome što volite, ali recimo najbolje melanzane alla parmigiana koje sam jela su mi bile u L'Antica Birreria Peroni. Neizostavan je i tradicionalni gelato, a ovdje bih izdvojila Venchi gelato, kraj poznatih španjolskih stuba koji je za mene jedan od najboljih, i to u kombinaciji pistachio i lješnjak - govori pjevačica te otkriva kako joj se sviđaju Talijani kao narod budući da su poznati po svom opuštenom temperamentu i glasnim raspravama.

- Apsolutno obožavam taj mentalitet, dosta je sličan s nama otočanima pa mi je možda baš zbog toga toliko drag. Jako su temperamentni i glasni, volim njihovu mimiku i gestikulaciju dok pričaju, pogotovo kad je priča o hrani ili nečemu što im je jako stalo - priča Domenica te otkriva koji je to ''skriveni biser grada'' koji bi svi trebali posjetiti.

Foto: Privatna arhiva - Kao velika ljubiteljica prirode rado boravim u parku Villa Borghese, u samom centru grada, koji daje veličanstveni pogled na Rim, a isto tako tamo možete unajmiti od bicikla, romobila, do kajaka za vožnjicu jezerom. Osim znamenitosti koje su većinom svima poznate, preporučila bih svakako odlazak na Terrazzu Borromini. U Rimu ima jako puno tih ''teraca'' na kojima možeš popiti vrhunsku čašu vina ili prosecco uz nevjerojatan pogled.

Nezaobilazne lokacije su svakako Fontana di Trevi, najljepša i najpoznatija rimska fontana gdje milijuni ljudi bacaju novčić nadajući se da će im se ispuniti želje. Zanimljivo je kako je ta tradicija nastala nakon filma ''Tri novčića u fontani'' iz 1954. godine, a priča glasi ovako: ako bacite jedan novčić u fontanu, vratit ćete se u Rim, ako bacite dva novčića, upoznat ćete zgodnu Talijanku ili Talijana, a želite li se vjenčati s tom osobom, onda u fontanu trebate ubaciti tri novčića.

Druga lokacija je Vatikan, najmanja država na svijetu koja je u potpunosti omeđena Rimom. Osim što je duhovno sjedište Katoličke crkve, turiste privlače i brojne znamenitosti poput Bazilike sv. Petra i Vatikanskog muzeja koji ima jednu od najvećih kolekcija umjetnina na svijetu.

- Bacanje novčića u Fontanu di Trevi i posjet Vatikanu su tradicije i rituali koje svakako morate proći svaki put kada ste u Rimu - ističe Domenica te otkriva koliko su joj putovanja bitna.

- Putovanja čine naš život ljepšim, obogaćuju nas u svakom pogledu. Meni je Italija toliko prekrasna zemlja i, kako bismo mi u Dalmaciji rekli, ''baš po mojoj mjeri", volim sve talijansko, od jezika, povijesti, ljudi, do hrane, pa joj se stvarno vraćam. Tako da se mene pita, stalno bih išla tamo. Možda i ne putujem toliko često koliko bih voljela, ali s obzirom na moju vrstu posla, često sam na kraćim putovanjima, a s druge strane, kad imam puno slobodnog vremena, onda ga najviše volim provesti doma na otoku - govori pjevačica te otkriva ima li omiljenu lokaciju koju je posjetila.

- Ima ih jako puno, isto tako imam i veliki popis želja. Na ovo ću pitanje odgovoriti kad obiđem sve što bih htjela.

VIDEO Nakon 25 godina braka Rocky se razvodi od 22 godina mlađe manekenke, evo za što ga je optužila