Domaći rockeri popularni su u cijeloj regiji: 'Nastupali smo u punom klubu u Sofiji i nitko se nije zarazio'

Brkovi su da se vole, slogan je koji s osmijehom na licu uzvikuju brojni obožavatelji zagrebačke punk-rock grupe Brkovi, koja je prijašnjih godina postala jedna od najpopularnijih domaćih grupa. Iza njih su rasprodani koncerti širom regije, ali i milijunski pregledi spotova na YouTubeu, čime se može pohvaliti rijetko koji domaći bend. Brkovi su poznati po specifičnom odnosu s fanovima, kojima su dosadašnje albume davali na slobodno skidanje na njihovim web-stranicama, a nedavno su predstavili i dvostruku LP ploču na kojoj se nalaze njihovi najveći hitovi.

- Kada sam bendu predložio da izdamo ploču, prvo su se zgrozili i rekli kako smo mi više za mp3, međutim nakon nekog vremena sazrela je ideja da mi izdamo ploču za izdavača LAA. Prava glazba je ona koja je izašla na ploči - kazao nam je frontmen Brkova Vedran Pehar, poznatiji kao Shamso 69. Bend je tražen u cijeloj regiji, no u posljednjih godinu dana morali su otkazati gotovo 40 koncerata zbog pandemije koronavirusa. - Zanimljivo je da smo usred pandemije imali dva rasprodana koncerta u zatvorenim klubovima u Bugarskoj. Bilo je suludo, kao da smo dio nekakvog istraživanja. U klubu u Sofiji bilo je više od 500 ljudi, ljudi su se penjali na pozornicu i bacali s nje. Bio sam uvjeren da ćemo se svi zaraziti, međutim nismo. Onda smo radili virtualni koncert što mi je isto bila želja. To je prvi naš koncert kojeg me nije bilo sram staviti na web. Rekli su nam da smo imali najkomentiraniji događaj od svih virtualnih koncerata, ponosno će Shamso 69.

Brkovi su poznati po tome da sviraju punk-rock, a u tekstovima često koketiraju s narodnjačkom glazbom, ali i progovaraju o socijalnim problemima. Primjerice u zadnjem hitu "Bagra sa ekrana" Shamso pjeva o onima koji svaki dan na televiziji "lažu sve što kažu".

- Najveći problem u cijeloj ovoj priči je što se svi miješaju tamo gdje im nije mjesto. Došlo je do kuršlusa jer se svi petljaju u to. A što se tiče ove pjesme, i prije su razni likovi s ekrana bezveze plašili narod kako bi došli do poslušnosti. Toga je uvijek bilo i bit će, a meni su uvijek uzor bile skandinavske zemlje, kaže Shamso. Brkove slušaju i djeca i odrasli, premda sam Shamso kaže kako to baš nije glazba za djecu.

- Roditelji nam na Instagramu šalju videa kako djeca pjevaju našu pjesmu "Hoću da mi dijete sluša narodnjake". Ja sam uvijek ljudima govorio kako djeci baš ne puštaju naše pjesme jer u njima često ima psovki. Mislim da bi Brkove trebalo slušati samo ako ste punoljetni, mi smo poput pornofilmova. A mala djeca ne znaju što ta budala pjeva, kaže Shamso koji ne može točno reći u čemu je tajna njihova uspjeha.

- Ma mislim da je bitno da ljudima pjesma uđe u uho. Nisam vam ja sociolog, to ćete morati pitati ljude koji su se za to školovali. Pjesme sam najviše pisao dok sam radio na porti u jednom poduzeću. Kada bi mi bila najveća gužva, kada bi nahrupili ljudi, ja bih trčao u WC i snimao tekstove na mobitel. Većinom bih pjesme pisao u suludim momentima, valjda je to moja podsvijest, u svom je stilu komentirao Shamso 69.