Dok je ljetovao u Hrvatskoj s Bezosom poznatom menadžeru počelo se raspadati poslovno carstvo

Svi svjetski mediji prenijeli su ovih dana vijest da su jednog od najpoznatijih, ali i možda najomraženijih mladih menadžera Scotta Scootera Brauna napustili važni klijenti. Nekoliko njih odjednom, i to dok je bio na odmoru u Hrvatskoj, na jahti s Jeffom Bezosom. Kako se piše, počelo je s Justinom Bieberom, a nakon njega navodno su ga napustile Ariana Grande, Demi Lovato i Idina Menzel.

Brojne glasine

Naravno, Braun neće ostati bez posla, jer trenutačno je šef kompanije HYBE America, inače južnokorejskog giganta koji je zaslužan za uspjeh K-pop titana BTS. HYBE-u je Braun, još 2021. kada su se odlučili proširiti na američko tržište zbog uspjeha BTS-a, prodao svoju kompaniju Ithaca Holdings za nešto više od milijardu dolara, te sve što je bilo u vlasništvu te kompanije – a tu spada i SB Projects čiji su klijenti bili glazbenici kao Bieber i Grande, a ranije čak i Kanye West.

No nije do kraja jasno što se događa sa slavim menadžerom jer nitko ne želi potvrditi ni opovrgnuti istinitost navoda da je došlo do nekakvog razlaza. Odlazak Demi Lovato neslužbeno su potvrdili njezini glasnogovornici, ali i zastupnici Scootera Brauna. S Arianom Grande malo je teže. Neki izvori tvrde da je vijest 100% točna te da je ona jednostavno želi raditi s novim ljudima, dok drugi govore da su svi ovi navodi hrpa gluposti i izmišljotine.

Najčudnija je ipak situacija s Justinom Bieberom. Naime, Braun je direktno zaslužan za Justinov uspjeh. Kada je 2008. primijetio Biebera na YouTubeu, tražio je članove odbora škole u koju je tada 12-godišnji Bieber išao da mu daju broj telefona njegove mame. Uspio ih je nagovoriti da potpišu za diskografsku kuću koju je tada imao s R&B glazbenikom Usherom i ubrzo je Justin postao jedna od najvećih pop-zvijezda na svijetu. Kada je Justin imao svoju fazu 'pobune' te je uhićen zbog optužbi za vandalizam, napad i neopreznu vožnju, njegov menadžer stao je u njegovu obranu i nije ga napustio.

– Nisam htio odustati od njega niti mu dopustiti da umre – rekao je Braun tada za medije. Zbog toga je jako čudno da je baš on jedan od slavnih glazbenika koji su mu odlučili okrenuti leđa. Zbog njega je, navodno, bio spreman ići i preko leševa. Tako barem kažu oni koji ga ne podnose jer je 2019. godine zaratio s Taylor Swift, jednom od najvećih pop-zvijezda današnjice. Braun je te godine kupio Taylorinu tadašnju izdavačku kuću Big Machine Records, zbog čega je stekao prava na njezinih prvih šest albuma. Taylor, koja tada još nije bila svjesna da sve što napiše na internetu ostaje tamo zauvijek, otišla je na društvenu mrežu Tumblr i napisala posebno emotivan post u kojem je optužila menadžera da ju je izdao te da je manipulativan i zlostavljač. Swift je kasnije rekla i da joj nije dozvolio ni da izvodi glazbu s tih ranijih albuma na turneji Miss Americana, a te pjesme nije mogla koristiti ni u dokumentarcu za Netflix.

Objava na X-u

Taylor je problemu doskočila tako što je odlučila ponovno snimiti i izdati sve te albume, no Braunu nikad nije oprostila. On je sve njezine albume prodao firmi Shamrock Holdings, a iako je Taylor osporavala i protestirala, ništa nije pomoglo. Mnogi su glazbenici upravo zbog nje u svoje ugovore dodavali klauzule o tome kako žele biti vlasnici svojih mastera, a Bryan Adams je baš po uzoru na Swift ponovno snimio svoje ranije uratke.

Scooter se nakon brojnih članaka u medijima o tome kako ga svi napuštaju oglasio na društvenoj mreži X (donedavno poznatoj kao Twitter). Tamo je samo kratko napisao: "Udarna vijest... Više ni sam sebi nisam menadžer." Situacija je svakako komplicirana i nema sumnje da će nove informacije samo teći idućih nekoliko tjedana, ako ne i mjeseci.

