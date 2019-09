Djevojke su na rubu: 'Ti mi stvaraš stres i pritisak. Ne doživljavaš me'

Odlazak Sare i Maje unijeli su nervozu u vilu, koja se samo pojačala kad je nenadano došao Mijo i rekao im kako je pripremio iznenađenje za jednu djevojku, koja će imati „orijentalni spoj“ u vili. Pozvao je Julie, a Silvia je komentirala: „Stvarno je volim, ali daj, zovi me više negdje!“ Spoj Julie i Mije prekinula je trbušna plesačica koja ih je učila plesati.

Djevojke su se spremale za koktel party, a najsmirenija je bila Mihaela zato što je ona već dobila ružu. „Malo se umislila, gleda nas s visoka“, rekla je Silvia, a potom je ostale djevojke zanimalo je li ljubomorna što još nije bila na spoju. „Još uvijek ne gleda Julie kao konkurenciju, ali nakon njezina povratka mogla bi je početi gledati“, rekla je Mihaela.

Julie je čekalo još jedno iznenađenje. „Zmija je došla, obožavam ih, presretna sam. Više sam se bojala plesanja nego zmije“, komentirala je. Djevojke su i dalje pričale o Silvijinoj ljubomori, a Barbara je imala potrebu reći Mihaeli kako neće lako prepustiti Miju bez obzira na to što su prijateljice. U nastavku spoja Julie se potpuno opustila i pričali su o nekim 'ozbiljnijim' temama. „Bilo mi je baš lijepo s tobom, puno sam se nasmijao, ugodno si me iznenadila i zaslužila si ružu“, rekao joj je Mijo i dobio poljubac. „Nije to očekivao, ali moram i ja njega iznenaditi“, rekla je Julie.

Počela je ceremonija ruža, a Mijo je pojavio s Julie. „Slatko je izgledala s ružom, ali meni bi bolje pristajala“, rekla je Barbara, a Silvija je komentirala kako su sve djevojke bile lažno sretne zbog nje. Mijo je pohvalio Nušinu frizuru, a Mihaela je komentirala: „Kopirala je Silviju i mislim da ona pokušava uzeti najbolje od svakog, ali nekad joj baš i ne ide.“

Mijo je pozvao Anitu na razgovor, a čim su otišli, djevojke su počele ispitivati Julie detalje sa spoja. Gospodin Savršeni želio je raščistiti s Anitom zašto je jučer pozvana na spoj i da je ne smatra nekom problematičnom osobom. „Bilo mi je jako drago što je kao muškarac primijetio emocionalne promjene na jednoj ženi“, rekla je Anita.

No neke djevojke muče drugi problemi - Silvia je uvjerena kako će baš ona ispasti večeras. „Gdje sam ja u cijeloj toj priči? Jesam li ja zaboravljena ili stojim tu kao ukras? Bit ću ja lijepa sama za sebe u kutu kauča jer, eto, zato sam i došla“, govorila je da bi poslije pozvala Julie da popričaju o njezinu spoju. Silviji se nije svidjelo ni kad su ušetali Anita i Mijo jer njihov odnos doživljava kao da su 'mamica' i 'sinčić', a kad je Mijo pozvao Nušu na spoj, bila je to kap koja je prelila čašu. „Svaka je od njih po pet puta bila s njim, a ja sam jedina cura koja s njim nijednom nije pričala a da nije bila ceremonija“, uznemireno je komentirala.

I dok je trajala drama u vili, Nuša i Mijo uživali su u zajedničkim trenucima. Slovenka mu je priznala kako jako dugo nije bila na spoju i kasnije nije mogla vjerovati da mu je to priznala iako je Miji bilo drago zbog toga. „Ipak sam javna osoba i zato mi se teško opustiti. Kad sam na pozornici i pjevam, koketiram sa svakim, djelujem kao jaka žena, ali privatno nisam takva“, priznala je.

Djevojke su pokušale smiriti Silviju, ali je ona odlučila otići u sobu. „Dosta mi je svih, prestanite… Dosta ruža, dosta poljubaca, dosta svega!“ nabrajala je dok je Nuša nastavila otvoreno razgovarati s Mijom. Priznala mu je kako je ušla u show da si napravi reklamu, malo pjeva pred kamerama, ali i da sad ostaje zbog njega. „To me ugodno iznenadilo i stvarno mi je lijepo s tobom“, rekao joj je Mijo, a Nuša je dodala: „Na Miju ne gledam samo kao na Gospodina Savršenog, možda je to stvarno ljubav.“

Dok se Silvia jadala Julie, Mihaela je komentirala kako je razumije zato što i ona ne bi voljela napustiti show a da nije pričala nasamo s Mijom. „Silvia je sigurno htjela na taj način privući Mijinu pažnju, da je zove i pita što je i kako je, što je ružno i nepotrebno“, rekla je Barbara.

I Mijo je došao do Silvije u sobu! „Vidio sam je i nasmiješenu i uplakanu i stvarno nisam razumio što se događa“, rekao je, a dok je Silvia pravdala svoje ponašanje, Barbara je komentirala: „Sad ću ja sljedeća plakati, možda i meni dođe.“ Naposljetku je to i napravila i ponovno je došao kavalir Mijo! „Ti mi stvaraš stres i pritisak. Ne doživljavaš me zadnjih dana i ja se pravim da me to ne dira“, rekla mu je, a Mijo joj je priznao da stvarno jesu zahladnjeli odnose. Uskoro su se vratili među djevojke, a nakon što je Nušu zanimalo je li sad dobro, Mihaela je komentirala: „Izliječila ju je pažnja.“

Počela je ceremonija ruža, a jedino su bile sigurne Mihaela i Julie. Prva je ružu dobila Barbara, a uslijedile su Nikolina, Anita, Nuša, Emily i Andrea dok za Silviju više nije bilo ruže! Potom ju je Mijo pozvao da dođe pred njega, uhvatio ju je za ruke i pitao: „Uzimaš li ovu ružu?“ koju je izvukao iz sakoa, poljubio je i zagrlio. „Koji si ti gad“, komentirala je kroz smijeh.

Hoće li Silvia napokon dobiti spoj nasamo s Mijom i koja će djevojka osvojiti njegove najbliže - ne propustite pogledati u novoj epizodi showa „Gospodin Savršeni“ od ponedjeljka do četvrtka u 20 sati na RTL-u!