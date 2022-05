Danijela oštro o odnosima nakon showa: 'Toni je propao, ako se on i Stankica pomire, to će biti marketinški trik'

U showu ''Gospodin Savršeni'' Antonija Blaće pozvala je Tonija Šćulca i sve djevojke kako bi s vremenskim odmakom pretresli cijelu treću sezonu. U toj emisiji sudjelovala je i Danijela, jedna od kandidatkinja, koja nije imala lipe riječi za Tonija.

Danijela je nakon emisije odlučila progovoriti o Toniju i Stankici, ali i o tome je li ostala u dobrim odnosima s Gospodinom Savršenim.

– Što se tiče Stankice i Tonija, jasno sam rekla što mislim i tako je do kraja i bilo. Ako i bude to navodno pomirenje, to je samo još jedan marketinški trik za privlačenje pažnje – rekla je za RTL. Dodala je i da ju je privuklo to što je Toni inteligentan, kulturan i lijepo građen. Ipak komentira: – Kasnije je propao pa je i ta opcija otpala – kazala je.

Naglasila je i da se ne čuju.

– Ne, nema ni razloga, čak ga nisam ni na Instagramu zapratila – zaključila je.

Podsjetimo, na kraju showa ''Gospodin Savršeni'' Antonija Blaće pozvala je Tonija Šćulca i sve djevojke kako bi s vremenskim odmakom pretresli cijelu treću sezonu i odgovorili na goruće pitanje – jesu li Toni i Stankica zajedno. U posljednjoj epizodi treće sezone popularnog showa 'Gospodin Savršeni' voditeljica Antonija Blaće otvorila je neke stare rane, izvukla emocije i dobila odgovore na dosad neizrečena pitanja. Iako su mnoge djevojke dobile priliku da prezentiraju svoju stranu priče i viđenje showa, najviše pažnje privukle su polufinalistice i finalistice – Amra, Danijela, Karolina i Stankica, koje su s Tonijem proživjele najintenzivnije trenutke.

– Ne vidim emocije, Stankica je kao golub na izdisaju. Toni je veće emocije imao prema Amri ili Karolini. Dobra gluma, dobra taktika, je li to za marketing, vidjet ćemo – rekla je tada Danijela.

