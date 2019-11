Danijela ispala iz showa pa progovorila o događajima iza kulisa, dotakla se zahlađenja odnosa s Mirnom

Kandidatkinja showa 'Život na vagi', Danijela Pavić koja je napustila show u petak otkrila je što sada i kako se bori s kilažom izvan kuće.

Simpatična kandidatkinja koja radi u Domu za starije i nemoćne kazala je za Slobodnu Dalmaciju da još uvijek nije srela nekoga tko joj se u djetinjstvu rugao zbog kilaže. Povezana je s članovima obitelji koji joj pomažu u gubljenju na težini, te s njom svakodnevno treniraju, voze bicikle, hodaju i planinare.

Priznala je da je u showu puklo prijateljstvo s Mirnom, no nije se htjela svađati pred kamerama. No, povezala se s Alenom, te joj je drago što se on vratio u kuću.

- Meni nitko u životu ništa nije određivao, pa tako ni Mirna. Nisam se htjela svađati izložena kamerama, ali onda je ona prva počela pa sam i ja odgovorila. Smatrala me slabom karikom u timu. Možda sam bila slaba u kilogramima, u izazovu sam, mislim, dobro povlačila - kazala je Pavić.

Rekla je da je sretna s rezultatom koji je postigla u 'ŽNV'. Osim toga priznala je da joj je bilo teško kretati se i kupovati odjeću.

- Teško mi je bilo gledati se i kretati, kupovati odjeću... vidjeti sebe u novom izdanju najlijepši je osjećaj, ući u trgovine, kupiti što ti hoćeš... - rekla je.