Svi kandidati koji su bili vani postigli su bolje rezultate nego kandidati u kući. Vraćaju se u show!

Kandidati odrađuju posljednji trening prije vaganja i posebno su motivirani jer znaju da moraju ostvariti dobar rezultat s obzirom na to da im dolaze izazivači.

Iako je priznala da joj nedostaje trener Edo, Ana je na prvom treningu kod Maje dala sve od sebe.

„Bojim se što će biti kada izađem jer mi rezultati nisu dobri. Jako sam kasno shvatila da ja to mogu. Ali bolje da sam shvatila sad nego nikad“, kazala je Ana. Na vaganje koje će promijeniti puno toga stigli su i svi kandidati „Života na vagi“, koji su prethodno napustili show. Svi kandidati koji su vani postigli bolje rezultate nego kandidati u kući - vraćaju se u show! Deset kandidata s najboljim rezultatom, od nultog do trenutnog vaganja, bit će u borbi za finale. Roko je prvi išao na vagu koja je pokazala 4,1 kg manje u odnosu na prošlo vaganje. On je dosad od početnih 169,1 kg došao do 126,8 kg, što je gubitak od 25%. Sara je u tekućem ciklusu izgubila 0,9 kg, a ukupno je od početka showa 24,4 kg što je postotak od 17,7%. Lidija je od šumskog vaganja izgubila 1,9 kg, a od nultog vaganja, kad je imala 118,1 kg, došla je do 94,5 kg što je gubitak od 20%.

Ana je izgubila 2,1 kg u ovom ciklusu, a ukupno je od 139,9 kg došla do 117,8 kg, odnosno lakša je za 15,8 %. Maca je izgubila 1,5 kg s čim nije bila zadovoljna. Od starta showa lakša je 22,5kg, odnosno 17,9%. Gurka je u ciklusu skinuo 3,3 kg, a od početnih 180.6 došao je do 147,4 kg što je gubitak od 18,4%. Danijela je u tjedan dana lakša za 1,2 kg, a otkako je u showu, skinula je 18,9 kg, odnosno 16,8 %.

Mirna je izgubila 1,3 kg u ciklusu. Od ulaska u show, kad je imala 135,1 kg, došla je na 107,9 kg što je razlika od 20,1%. Nea je posljednja od „domaćina“ išla na vaganje i ostvarila rezultat od 2,9 kg manje. Ona je ukupno izgubila 24,2 kg, a to je 16,8 posto. Ivan Filipović koji je prvi napustio show ponovno je stao na vagu. On je došao u „Život na vagi“ sa 183,8 kg, a sad je lakši za 14,3 kg što je 7,8%. Nenad je u show došao sa 181,3 kg, a smršavio je 25,4 kg što je 14%.

Držislav je od početka showa lakši za 28 kg što je gubitak od 14,7%. Alen je Marijani na vaganju rekao da mu je potpuno svejedno hoće li ponovno ući u kuću. Njegova je vaga pokazala fantastičan rezultat - mršaviji je 30 kg, što je gubitak od 19,8%. Marino je na početku showa imao 167,1 kg, a do povratka u show skinuo je 30,5 kg što je 18,3 %.

„Trčim, osjetim da mi fali tih 30 kg. A što će tek biti još s vremenom…, jako sam sretan“, kazao je Marino.

Prema trenutnim rezultatima, kandidati povratnici već su svojim rezultatima uspjeli gurnuti Anu ispod crvene linije te će ona napustiti show.

Julija je izgubila 23,2 kg i ima gubitak od 17,2 %. Ivan Jakubovski bio je posljednji na vaganju, a vaga je pokazala 41 kg manje. To je 16,9% zbog čega su se Danijela i Nea našle ispod crvene linije pa uz Anu, njih dvije napuštaju show.

Novi tjedan nosi nove izazove, a o čemu je riječ, doznat ćete u ponedjeljak u 20 sati na RTL-u!