Danijela Dvornik otkrila što se sve događa s njenim tijelom zato što nije vježbala samo mjesec dana

Influencerica Danijela Dvornik (55) javila se iz teretane i otkrila je kakva je situacija s njenim tijelom nakon što je zbog slomljene ruke morala pauzirati treninge. Otkrila je kako osjeća zatezanje i malu bol u ramenu, ali da se puno bolje osjeća te da se želi vratiti u formu.

Foto: Instagram

- Desno rame je malo atrofiralo u u mjesec dana ne vježbanja. Osjećam zatezanje i neku malu bol u ramenu, uglavnom od spavanja - napisala je Dvornik i nastavila:

- Ali generalno, od kada vježbam (prilagođen trening) osjećam se puno bolje. Želim se vratiti u formu.(zanemarite mi kosu, slijedi joj makeover) - zaključila je.

Foto: Instagram

Nakon toga je vježbanju posvetila još jednu objavu.

- Ja znam da oni koji redovito vježbaju razumiju moju volju i želju za istim. Kad sam slomila ruku , prvo sto sam promislila je “je*** ti, sad neću moći vježbati!” Čekala sam strpljivo trenutak kada ću se vratiti treninzima jer mi je to bila potreba. Iako sam prošla muskulfiber ,ali sa nekim mazohističkim oduševljenjem sam ga dočekala . Jer kad boli,znaci radim. Frane, moj trener , razumio je moju potrebu. I evo nas. Back to life - napisala je.

Dvornik je nedavno slomila ruku berući masline na otoku Braču, a mjesec dana nakon toga ponovno je krenula u teretanu.

- Falilo mi je baš. Već sam bila luda od ne fizičkog rada. Sada se vraćam u život - napisala je uz fotografiju na kojoj je pokazala svoje oduševljenje.

Inače, Danijela u posljednje vrijeme redovito trenira te uživa u tome. Na svojim društvenim mrežama često govori o treninzima te pokušava biti motivacija svojim pratiteljima. Dvornik tvrdi da je važno biti fokusiran na cilj.

- Ništa se ne događa preko noći. Treba biti fokusiran na cilj, naoružavati se strpljenjem i sebe dovoljno motivirati da i kad ti dođe da odustaneš, ne odustaješ. Moraš vjerovati da će doći dan kad odustajanje neće biti opcija. Jer će sve postati lakše. To je proces, to je mindset - napisala je jednom prilikom te dodala: - Kad dođete do toga, svaka prepreka na vašem životnom putu postaje izazov. Muka se pretvara u sreću i zadovoljstvo. Ne postoji ništa materijalno na ovom svijetu koje se može mjeriti s tim osjećajem i postignućem. Preporučila je ljudima da kada dođu u srednje godine uzmu život u svoje ruke.

- Kad dođete na polovinu života, ugrabite život svom silinom, preoblikujte ga po vašoj mjeri, po svom guštu, ne odgađajte stvar i želje jer vrijeme ubrzava i život nam klizi. Ugađajte sebi i tako sretni i ispunjeni ugađajte svima oko sebe, ali ne zaboravite sebe. Jer kad zaboravite sebe, vi ste zaboravljeni za sve - zaključila je jednom prilikom na Instagramu.

