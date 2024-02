Daniel svojom večerom oduševio sve osim Nikole: 'Dobro se nisam onesvijestio...'

tv kritika

'Hell's Kitchen' je solidno počeo, a onda je bez objašnjenja nestao natjecatelj Damir. To je problem

Doslovno, jedan od kandidata jedan je dan bio u kuhinji i kuhao, drugog ga dana više nije bilo niti u jednoj sceni. Očito više nije dio showa, što nije toliki problem i produkcija na to zbilja ne može utjecati. Ljudi odustaju od natjecanja, izlaze iz formata iz raznoraznih razloga, privatne obveze ih spriječe u sudjelovanju, možda budu i izbačeni… Ali ne mogu samo nestati. I to je problem. Ako ti kandidat od jedne do druge epizode ispari, a ne želiš to prikazati, minimum što kao produkcija možeš napraviti jest u jednoj rečenici gledateljima objasniti da se osoba više ne natječe i dati neku jeftinu ispriku u stilu "zatvoreno zbog preuređenja".