Crveno pleme uživalo u pikniku, a Jakob se naljutio na suigrače: 'Ako treba izbacite mene!'

Alen otkrio što mu smeta kod Ane: 'Izgled nije jedini problem. To je nekulturno'

Ana je, čim je sjela pred stručnjake, otvoreno rekla kako smatra da su Alen i ona došli do kraja puta. Alen je pak iznio svoje mišljenje o njihovo odnosu. - Shvatio sam da me kod Ane ne odbija samo izgled. To konstantno kolutanje očima koje je meni nekulturno... - rekao je Alen dok Ana i dalje misli da se pjevač i radijski voditelj prijavio u show samo kako bi sebe promovirao.