Buran dan na farmi, farmeri ogovarali jedni druge: 'Znam koja glumi, a koja ne glumi'

Buran dan na farmi. Farmeri su se okupili za stolom kako bi poslušali Andrijaninu poruku, a kada su čuli da je za novog gazdu odabrala Josipa, ostali su iznenađeni, kao i sam Josip. No, farmeri ne znaju kako je Andrijanin odabir duelista plod pomnog promišljanja nje i Tomislava, tajnih farmera. ''Drago mi je što će sada Joža doći do izražaja kao lider. On je bistar zapravo, ima dobre ideje i gori za zadatke, hoće da sve bude pravedno, dobro, kako treba. Sad svi oni koji su ga ignorirali cijelo vrijeme, izrugivali mu se, nisu ga shvaćali ozbiljno – sad ga moraju slušati'' kazala je Dora, a Silvio je dodao: ''On puno zna, on je malen, nizak i zato su ga tako doživljavali!'' Dora i Silvia upustili su se potom u razgovor o tome tko glumi na farmi. ''Ja i ti smo samostalni igrači i hvala Bogu na našem sportu koji nas je upravo to naučio i ne ovisimo ni o kome. Maja radi samostalno na način da im se umiljava i okreće ih na tu ljubav. Sama ona njezina –budi ljubav koju nikad nisi primio, ok, znamo, curi je falilo ljubavi u životu, shvaćamo to sve, ali ona taj moment da pruža drugima ljubav i utjehu koristi da privuče sebi'' objašnjavala je Dora Silviju, a on je kasnije u kameru komentirao: ''Poznajem Maju neko sitno vrijeme, a poznajem i Doru. I jedna i druga su iskrene, ali znam koja glumi, a koja ne glumi. Dora glumi''

Na farmu je stigao mentor Jure ne bi li im podijelio nove tjedne zadatke, a nešto kasnije stigao je i Frano donijevši sa sobom kutiju s kamenjem. Svaki farmer dobio je kamenčić sa svojim imenom, kojega je potom morao predati jednom farmeru po vlastitom izboru i u jednoj rečenici objasniti zašto baš njemu ili njoj. No, Frano im nije rekao što ovo darivanje kamenjem donosi. Velika većina farmera mislila je da je u pitanju imunitet, pa su svoj kamen dali Stjepanu, no svi su se šokirali, kada im je Frano rekao da je riječ o prvom duelistu, pa je tako Stjepan izborom kamenčića postao prvi duelist.

''Teško mi je što ću možda ostati bez najbliže osobe ovdje. Voljela bih da se bori, ali isto tako znam i da želi otići'' kazala je Maja kojoj je Stjepan povjerio da već nekoliko dana osjeća nemir u sebi te razmišlja o povratku kući. ''To što je Stipe odabran za prvog duelista slučajnim izborom kamenja, to je zapravo znak, ono što ja vidim već neko vrijeme da tu njemu nije mjesto'' istaknula je Dora.