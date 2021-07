Britney je uvijek u strahu od emocionalnih razočaranja ili odbijanja

Ne samo u Americi nego i kod nas u Europi američka pjevačica Britney Spears bila je velika zvijezda. Njezini videospotovi s grupom N'Sync bili su prava atrakcija. Djevojčica koja je s 11 godina postala profesionalna pjevačica plesala je sa žestokom energijom, potpuno ravnopravno s profesionalnim plesačima. Ona je bila idol milijunima mladih ljudi. Novac je dolazio u obilnim količinama, kako to već ide kada ste slavni u Americi. Roditelji su bili ponosni i podržavali su svoje “čudo od djeteta”, podsvjesno pripisujući i samima sebi velike “zasluge” za njezin uspjeh. To je jednostavno ljudski ego – ako nisam ja nešto “veliko” ostvario, tada ću svoje ambicije (ego) nadomjestiti talentom svojeg djeteta. Pri tome riječ “dijete” izgubi pravo značenje. Što se moglo očekivati od njezina života kada je kao dijete preskočila fazu djetinjstva i ušla u profesionalni život odraslih, i to u zabavnoj industriji? Analizom horoskopa vide se potencijali, emocije, odnosi u primarnoj obitelji koji utječu na život i karakter.

Britney je rođena u državi Mississippi, u znaku Strijelca, s podznakom u Vagi i s Mjesecom u Vodenjaku. Mogli bismo je usporediti s Ikarom koji je letio blizu Suncu, ali doletio preblizu pa mu je Sunce otopilo krila. Uran u konjunkciji sa Suncem karakterizira: buntovništvo, inzistiranje na slobodi i neovisnosti, važnost istine, originalnost, sukob s otporom. Britney ima veliku potrebu da bude jedinstvena i drukčija od drugih. Ona osjeća da je čudna, ekscentrična, različita, a ta različitost služila joj je da na sebe skrene pozornost unutar obitelji. U toj obitelji osjećala se nevažnom (outsider). Jako je osjetljiva, suprotstavlja se tradiciji, običajima i vrijednostima u kojima je odrasla. Buni se protiv očeve uloge u ranom djetinjstvu, koji nije bio uz nju kada je trebalo, koji nije prema njoj nikada bio iskren. Odrastala je kao posebna, nepredvidljiva, divlja i tvrdoglava, nalazeći sebe u ekscentričnom ponašanju. Kada se tu ubroje stimulansi koje je uzimala, tada su svi oblici ponašanja zapravo očekivani. U trenutku ulaska u rizik ne razmišlja o posljedicama, no kada rizik donese nesigurnost, nastaju emotivni i psihološki problemi. Uvijek je u strahu od emocionalnih razočaranja ili odbijanja. Kada je u vezi, odana je partneru, no često dolazi u konflikt sama sa sobom i odnosom prema ljubavi i partneru (slobodan odnos ili odgovarajući/prikladan odnos).

Za prijatelje čini rado sve što može. Ima dara za zaradu pametnim investicijama i poslovima. Voli svoju vlastitu obitelj i djecu voli razmaziti dokazima velike ljubavi i skupim poklonima. U djetinjstvu nije dobila dovoljno očeve pažnje. Teško bi se mogla sjetiti da je ikad sjedila u očevu krilu ili dobila očeve zagrljaje. Majka joj je obično izražavala više ljubavi, ali nametala je emocionalnu kontrolu, uvjetovala ljubav. Britney je potrebno puno vremena da shvati da ima problema u vrednovanju same sebe. Ona se plaši ljubavi i teško joj je vjerovati da je netko doista voli. Otac manipulira njezinim novcem i njezinim emocijama. Iskoristio je njezine krize i slomljenu dušu nastavio držati zarobljenom tako da ju je izolirao od svih i koristio pravo skrbništva. Nije se zapitao o svojoj ulozi u kćerinu životu. Nije se potrudio postati tata. Novac (imovina) bili su njezina moć, kako bi je drugi cijenili i voljeli. To otac ne dozvoljava. A ona ima ideje i smisao za pametna ulaganja i za sklanjanje dijela novca kao rezervu za slučaj krize.

Nije čudno što joj prijatelji iz javnog života koji imaju utjecaja pružaju podršku. Ona je vrlo požrtvovna i suosjećajna, poklanja srce i vrijeme za probleme drugih, praktično im pomažući. Poznaju njezinu ranjenu dušu, žele joj omogućiti slobodu, da može odrasti, sazrijevati – jer u životu za to nije imala priliku, baš kao ni pravu podršku unutar svoje primarne obitelji. Put prema slobodi sada je otključan i od veljače 2022 bit će i otvoren.

