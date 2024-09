Britanski glumac umro u 100. godini života, djeci je omiljen zbog lika iz hit-serije

NA WMF-U U ROVINJU

Zoran Šprajc: 'Zašto su srpski filmovi bolji od hrvatskih? Čuo sam da se u Beogradu zezaju s nama'

Prije deset godina mi je postavljeno to pitanje pa sam rekao da je možda to zato što ste 90-ih godina radili patriotske filmove, domoljubne. Koliko svi znamo, ti filmovi nisu bili popularni. Tu negdje je možda publika izgubila povjerenje prema kreatorima. Mi to nismo imali iako smo prošli kroz taj period. Međutim, ugrizao sam se za jezik jer smo ih mi počeli snimati prije par godina, kazao je Bjelogrlić