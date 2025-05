Bojana i Darko otišli na medeni mjesec, a u Zagrebu se mijenjali parovi: 'Idemo na spoj, pa nek priča selo'

Novi dan u eksperimentu započeo je nakon proslave Igorovog rođendana, na kojoj nije nedostajalo drame. „Oni su došli zajedno, sjeli su zajedno cijelo vrijeme proveli zajedno i otišli zajedno“, komentirao je Franjo za Kristinu i Marka, koji su s proslave otišli ranije, a Franjo je zatim upozorio Irmu da su otišli u njen i Markov stan.

„Mi smo sjedili vani na parkingu i pričali u autu. Franjo je imao nekakve fiks ideje dolaziti s kamerom, snimati i govoriti razne gluposti o meni jer očito dvoje ljudi ne može sjedit u autu, a da se ne dođe do krivog zaključka“, komentirala je Kristina, a njen suprug rekao: „Očito je Tina ta koja je bila neiskrena u ovom odnosu i koja možda nije ništa napravila, ali zašto njih nije bilo?“

„Ljudi, ne zanima me. Mislim ja sam vidjela, ali nisam ni gledala u tom smjeru. Ne zanima me, ne tiče me se, Marko i ja smo prekinuli naš eksperimentalni odnos, a sad on što radi s Tinom, mene to ne pogađa. Ja sam povezana uz cijelu ovu dramu jer sam povezana s Markom. Sad kad nisam povezana s Markom, sad sam slobodna kao ptičica i iskreno, hvala Bogu“, zaključila je Irma.

„Koja si ti kraljica“, rekla je Silvija i dodala: „Izgleda kao neka vrhovna svećenica, totalno van cijele ove priče.“

Ema i Manuel također su imali svoju neugodnu situaciju za razriješiti. „Vidio sam tvoje ponašanje koje mi se jako nije svidjelo. Nebitno sad tko je u krivu, tko je u pravu - jednostavno tvoji stavovi mi se ne sviđaju, naravno svi imamo pravo na njih. Isto tako, ne sviđa mi se tvoje ponašanje prema drugima“, rekao je Manuel kojega je uzrujalo kako se Ema ponijela prema Simonu koji im je došao u posjetu što Ema nije znala. „Što god da ja kažem s čim se on ne slaže, on to ne uvažava i ne uvažava baš previše moje mišljenje“, rekla je Ema.

„Kad sam ušao u ovaj eksperiment rekao sam za Emu da je dobra i draga cura s kojom se može komunicirati. Neću ni sad reći da nije draga, ali da se s njom može komunicirat, tu sam se zeznuo, s ovom osobom se ne može komunicirati. Počela me sve više živcirati ta njena tvrdoglavost i taj njezin karakter koji baš jako izlazi do izražaja“, priznao je Manuel, a slično je razmišljala i njegova supruga: „On se meni svidio na početku i on je stvarno dobra osoba i ima stvarno dobro srce, ali mi se nikako ne slažemo. Ja pričam hrvatski, on priča španjolski i jednostavno nikako na zelenu granu.“

I dok su se neki parovi svađali, Bojana i Darko započeli su dan doručkom u krevetu i ugodnim razgovorom. Dobili su i pismo od stručnjaka iz kojeg su zaključili da medeni mjesec neće provesti na moru čemu su se nadali. Ipak, Darko je zaključio: „Bino da smo nas dvoje sami, da imamo vremena za sebe, a ostalo će sve biti dobro.“ „On je ugodno društvo pa vjerujem da ćemo se zabaviti“, slagala se Bojana.

Stručnjaci su Irmi i Marku i Kristini i Franji poslali pismo kojim ih obavještavaju da će do raja ovog ciklusa zamijeniti partnere, a ako shvate da im novi partneri bolje odgovaraju, zamjena može biti i trajna. Kristina je odlučila poštovati zadatak i useliti Marku, a Franjo je ipak odlučio da se ne želi useliti jer mu je to bilo malo previše. „Iskreno Franjo, meni to skroz paše da se dobijem malo“, rekla mu je Irma.

„Malo sam pospremio stan prije nego što je Kristina došla. Osjećam se dobro, mislim da će nam ovaj zadatak donijeti dobro“, priznao je Marko i dodao: „Ne bih ni prihvatio zamjenu da ne mislim da je to dobra stvar za mene, a možda i za njih tako da osjećam neko zadovoljstvo.“

Doris i Igor nisu se mogli složiti oko situacije s zamijenjenim parovima. „Čovjek nije htio mijenjati partnericu što ja razumijem i kao što je i moj stav“, rekao je Igor, a Doris upitala: „Zbog čega onda to nije izravno rekao Tini onda kad ga je nazvala?“ Doris je bila više na strani Kristine i komentirala kako se Krstina trudila oko tog odnosa, a Franjo nije pokazivao inicijativu, a Igoru se cijela ideja zamjene nije činila u redu i nije mu bilo jasno kako je Kristina inzistirala na tome da je Franjina žena, a onda pristala na zamjenu par dana kasnije.

Kristina i Marko odmah su primijetili da je atmosfera kad su zajedno opuštena i ugodna. Kad ga je Kristina pitala što će sad, Marko je spremno odgovorio: „Sad ću te odvesti na spoj.“

„Ali na pravi spoj pa onda nek' priča selo“, rekla je Kristina i dodala: „Opuštena je atmosfera jer smo si Marko i ja stvarno dobri prijateljski, dosta se družimo i pričamo.“ Kasnije su zajedno pripremali ručak i razgovarali o tome kako se osjećaju ugodno, razumiju se i imaju dobru komunikaciju, što s Irmom i Franjom nisu uspjeli postići. „Ovo je neki početak, vidjet ćemo što će nam donijeti“, zaključio je Marko.

Za to vrijeme Silvija i Hrvoje i Doris i Igor išli su na snimanje svojih aura kamerom i analiziranje istih što im je pružilo jedan novi uvid u njihove karaktere i odnose, a zanimljivosti o vlastitim aurama saznali su od učiteljica thetahealinga Beti i Nade.

Bojana i Darko stigli su u Baranju na svoj medeni mjesec, a Darko je kao pravi džentlmen vukao Bojanine kofere do smještaja, gdje su ih dočekale i prigodne slavonske delicije. „Ne mogu reći da nismo kliknuli na toj jednoj određenoj razini. Osjećamo se ugodno jedno kraj drugog, tako da ide pravim putem“, rekao je Darko, a Bojana dodala: „S darkom mi je ugodno tako da mi je mogu podijeliti i neka svoja prijašnja iskustva.“

Zatim im je u posjet stigao pravi slavonski bećar, zapjevao im i zasvirao, ispričao o bećarcima, a onda im podijelio tekstove, Bojani dao reklju, a Darku šešir pa su zapjevali i zabavili se.

Irma i Franjo družili su se i upoznavali, razgovarali o poslu i životu pa je Franjo rekao: „Irma je jedna predivna osoba toplog srca. Puna je ljubavi i empatije što su predivne osobine i sve najljepše o njoj mislim.“

Na kraju su događanja morale prokomentirati i Doris i Krstina. „Da se Franjo izjasnio onaj dan da je rekao 'gledaj, Tina, sve u redu, ne pada nam na pamet ništa, mi ostajemo zajedno' sve bi bilo riješeno odavno samo što on to nije rekao narednih pet dana“, rekla je Kristina. Franjo i Igor također su komentirali novonastalu situaciju pa je Igor Franji rekao: „Nisam samo ja vidio, nego su svi vidjeli da su oni ful prisni. Svi smo mi plesali zajedno, ali vidi se kad s nekim plešeš prijateljski, a kad je to malo intimnije.“

