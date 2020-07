Blues jači od korone! U Trilju održan 'International blues day'

Epidemija koronavirusa otkazala je četvrto izdanje Thrill Blues Festivala, no to ne znači da u Gradskom parku u Trilju ove godine nije bluesa. U organizaciji TZ Ttrilj održan je International Blues Day na kojem su nastupili Yogi Lonich, Sunnysiders, Ozone i Go Lilly. Koncert je održan uz pridržavanje svih epidemioloških mjera, pa se uzeo popis posjetitelja, a na ulazu je svima mjerena temperatura, dok se u publici održavao razmak.

- Presretan sam što smo u doba kada se odgađaju koncerti mi u Gradski park u Trilju doveli 500 ljudi, koji su uživali u bluesu. Ipak se može. Nije nas zaustavila ni korona, ali ni kiša, koja je počela padati prije početka koncerta, pa smo odgodili početak. Zahvalujem se volonterima koji su sve organizirali na vrhunskom novu, te našem prijatelju blueseu Tonyju Lee Kingu, čija je tvrtka Genox osigurala dezificijense - kazao nam je Boris Hrepić-Hrepa, umjetnički direktor Thrill Blues Festivala.

- Zaista smo uživali u svirci, a odali smo i počast velikom gitaristu Peteru Greenu, čije smo dvije pjesme odsvirali na samom kraju. Vidimos e iduće godine u Trilju na četvrtom izdanju Thrill Blues Festivala, kada ćemo ponovno dovesti neka od najpoznatijih svjetskih imena - kazao je Hrepić.