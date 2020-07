Bivši bubnjar Parnog valjka ide u zatvor: 'Da sam vozio brže, nesreća se ne bi dogodila'

Sudac Općinskog kaznenog suda u Zagrebu bivšem bubnjaru Parnog Valjka Draženu Scholzu izrekao je zatvorsku kaznu od četiri i pol godine zatvora jer je 22. rujna u 2017. godine u jutarnjim satima u zagrebačkoj Ilici, pijan i pod utjecajem opijata, usmrtio 34-godinjeg Vjerana Dasovića.

Uz nepravomoćnu presudu, izrečena mu je i petogodišnja zabrana upravljanja vozilima svih kategorija, koja počinje teći čim odlsuži kaznu, piše Jutarnji list.

Naime, Scholz je izjavio da se ne osjeća krivim ni po jednoj točki optužnice, a u sudnici je rekao kako je nesretnog pješaka, kojeg je udario na pješačkom prijelazu, zamijenio za torbu koju kao da je bacio na njegov Clio.

- Užasno mi je teško i žao što se sve to dogodilo. Probudio me telefon oko 3 u noći, popio sam limenku piva i otišao na Langov trg po cigarete. Tamo sam sreo poznanika koji me zamolio da ga odvezem kući. Vozeći se Ilicom, osjetio sam da je nešto udarilo u desnu stranu auta, a prije toga nisam vidio ništa što bi mi se prepriječilo ispred vozila. Poznanik se sav šćućurio na sjedalu i rekao mi: ‘Vozi, vozi, nemoj stati’ - započeo je u sudnici i istaknuo da misli kako je neki auto bio ispred njega, a pored je bio viši auto zbog kojeg pješak nije zamijetio njegovo vozilo te je zakoračio na pješački prijelaz.

Kasnije tvrdi da je poslao telegram sućuti obitelji stradalog, ali nisu mu odgovorili.

- Što se tiče alkohola u krvi, od šoka sam prije dolaska policije popio dva pelinkovca i pivo, a bio sam ranije uzeo i neke tablete za spavanje. Nikada nisam imao problema s drogom i alkoholom, iako sam uzimao različite droge i liječio se. Vozio sam 50-60 km/h jer je ispred mene bilo zeleno na semaforu, a da sam vozio brže, mislim da se nesreća ne bi dogodila - pokušao je Scholz objasniti u sudnici i dodao kako se na mjesto događaja poslije vratio pješice i vidio da je netko ozlijeđen. Policajci su ga osam sati kasnije dočekali kraj njegova automobila jer su primili dojavu građanke o oštećenom vozilu.

Dasović je tri dana poslije preminuo u bolnici jer je zadobio prijelom lubanje s ozljedom mozga i nizom teških ozljeda.

U travnju prošle godine, svjedočio je 51-godišnji Petar G. te ispričao detalje tog kobnog jutra.

On je vozio Opel Combo u desnoj prometnoj traci i vidio je pješaka koji se približava pješačkom prijelazu te je odmah usporio. Pješak je, prema riječima Petra G. prošao ispred njegovog automobila i kad je došao u lijevu prometnu traku na njega je naletio automobil. Kada je vidio što se dogodilo Petar G. je zaustavio svoje vozilo prije zebre te se popeo na pločnik.

Također je potvrdio da je Scholz pobjegao s mjesta nesreće.

