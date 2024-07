Bivša tenisačica otkrila kako je izgubila 20 kilograma: Zbog loših komentara borila se i s depresijom

Bivša profesionalna tenisačica, a danas sportska reporterka Jelena Dokić (41) od 'bijelog sporta' umirovila se prije deset godina. Karijeru Australke rođene u Osijeku znatno su skratile povrede, a u međuvremenu se počela boriti i s viškom kilograma, zbog čega je na društvenim mrežama postala metom uvredljivih komentara internet trolova. Konstantno tjelesno posramljivanje na Jelenu je ostavilo psihičke posljedice u vidu depresije. Međutim, poznata Nietzscheova izreka 'Što te ne ubije, ojača te' još jednom se pokazala točnom, ovaj put na primjeru Dokić.

Naime, ona je posljednjih mjeseci počela voditi intenzivu brigu o vlastitom zdravlju. Ponajviše zahvaljujući zdravoj prehrani, u koju je uvrstila razne salate i lagane juhe, Jelena je uspjela smršaviti čak 20 kilograma. No ni to je nije aboliralo od negativnih komentara, ovaj put ljudi za čiju se slobodu i prava zalagala ranije. Kako prenosi Glorija, Dokić je nedavno gostovala u australskoj televizijskoj emisiji "Today Show", gdje se osvrnula na posljednje napade: - Otisnula sam se na putovanje prema zdravlju i smršavila 20 kilograma, ali ni to nije dovoljno dobro. Neki vjeruju da se više ne zalažem dovoljno za one među kojima sam nekada bila. Tako da se nakon svega osjećate jednako loše ako nešto napravite i ako to ne napravite - kazala je autorica knjiga 'Nesutrašiva: Pronaći snagu za nastavak' i 'Nesalomljiva'.

Bivša četvrta najbolja tenisačica na svijetu tvrdi da je sad kritiziraju jer navodno više ne predstavlja plus size osobe. Također je otkrila razloge i motive za svoj životni zaokret: - Imala sam određene zdravstvene probleme, htjela postati zdravija. Kad sam prošle godine napunila 40 godina, počela sam razmišljati o svojoj obiteljskoj povijesti dijabetesa, visokog krvnog tlaka i srčanih problema. Također, moj se profesionalni angažman dramatično povećao i morala sam biti spremnija, fizički i mentalno, imati više energije da održim korak. Morala sam jesti zdravije da bih to postigla - otvorila se Jelena i pojasnila koje odluke su joj pomogle u ostvarenju cilja.

VEZANI ČLANCI:

- Prestala sam jesti kasno navečer, posebno hamburgere, pizze, pomfrit i slastice, jer sam se zbog njih osjećala tromo kad bih se morala buditi rano i hvatati ranojutarnje letove. Tako da više ne jedem teške obroke noću i ne jedem poslije 19 sati - kaže Dokić. Ovo gostovanje došlo je nakon njezine emotivne objave na Instagramu u kojoj se osvrnula na težak period i izrazila sreću zbog vlastite ustrajnosti.

- Suze, ali radosnice. Plačem jer sam ponosna i sretna na put koji sam prešla u posljednje tri godine. Moj se život okrenuo naglavačke i bilo je puno loših dana, usamljenih dana i dana u kojima sam jecala na podu kupaonice. Ali pribrala sam se, nisam se sažalijevala nego sam morala raditi na tome da počnem ispočetka i ozdravim. Nisam odustala i nisam mogala ni zamisliti da ću tri godine kasnije biti ovdje, u privatnom i poslovnom smislu puno snažnija i mudrija - napisala je komentatorica australskog 'Channel 9'.

GALERIJA: Otac ju je tukao zbog veze s Hrvatom, a sada je objavila da su prekinuli nakon 18 godina

Podsjetimo, u svojoj autobiografskoj knjizi Jelena je napisala i priznala da je čak razmišljala i o samoubojstvu, te da se teško nosila s izazovima u životu koji su došli nakon teniske karijere. - Htjela sam skočiti s 26. kata i oduzeti si život. Nikad neću zaboraviti taj dan. Sve je mutno. Sve je mračno. Bez tona, bez slike, ništa mi nema smisla.... samo suze, tuga, depresija, tjeskoba i bol. Posljednjih šest mjeseci bilo je teško. Plakala sam cijelo vrijeme, svugdje i uvijek. Na poslu sam se skrivala u kupaonici kako bi obrisala suze da me nitko ne vidi, sve dok nisam plakala kod kuće u svoja četiri zida. Bilo je nepodnošljivo. Stalni osjećaji tuge i boli jednostavno nisu nestali i život mi je bio slomljen - stoji u njezinoj životnoj ispovijesti.

Također, prije nešto više od dvije godine srpska tenisačica prekinula je vezu s dečkom, Hrvatom Tinom Bikićem. Par je bio u vezi više od 18 godina, a Jelena je na Instagramu objavila kako više nisu zajedno. Njezin otac Damir od početka je bio protiv te veze, o čemu je Jelena pisala u svojoj autobiografiji: - Nakon što se pojavila informacija da se zabavljam s Bikićem, otac me nazvao samo nekoliko sati nakon toga. Nisam mu se mogla javiti. U njegovim je očima to bilo nešto najgore što sam mogla napraviti. On bi više volio da sam s nekim teroristom nego s Hrvatom – otkrila je Jelena. No nije ga mogla spriječiti da joj pošalje SMS poruke: – Ti nisi ništa drugo nego kurva. Izdala si me. Ti si smrdljiva, užasna kurva. S neprijateljem si. Osramotila si me - poručio je otac Jeleni.

VIDEO: Goran Višnjić na predstavljanju Rimčevog robotaksija