Bivša misica zaprijetila Hani Rodić u 'Zadruzi' 'Ne glumi da si fina. Sve će se saznati'

U srpskoj "Zadruzi" nikada nije nedostajalo sukoba, a to poglavlje uspješno podebljavaju dvije Hrvatice - Zagrepčanka Hana Rodić i bivša Miss Varaždinske Županije Paula Hublin. Naime, između njih je došlo do verbalnog okršaja praćenog prijetnjama nakon što je natjecatelj Lepi Mića izazvao komešanje zbog podjele budžeta.

Foto: YouTube Screenhshot

- Hana je u razgovoru sa mnom rekla da Paula nije dobra osoba. Još gore, da je najgora na svijetu, a da je Fran divan - komentirao je Mića, a potom dodao: 'Ustani, Paula, pa kaži što misliš o druženju Frana i Hane?'.

Ona nije imala dlake na jeziku te je odlučila uputiti poluprijetnju.

- Nemoj sjediti tu i glumiti da si fina, nešto što nisi. Ja tebe poznajem, ali budi spremna da će se sve ovdje saznati! Sve se zna o tebi, znam i ja - rekla je Paula, a Hana se odmah počela braniti: "Ti mene ne poznaješ! Ja nisam ništa rekla za tebe, nemoj urlati na mene! Skini mi se!".

Paula je nastavila u svom stilu.

- Ne interesiraš me i nebitna si, stvaraš mišljenje o meni na osnovu stvari koje si čula od drugih - kazala joj je, a potom tražila od Hane da joj kaže čega se točno boji.

- Čega se bojiš? Ustani i kaži tko sam i što sam? - pitala je Paula koja je podršku dobila od natjecateljice Tare.

- Ti si meni potvrdila da je Paula sudjelovala u organiziranju tučnjava u Zagrebu - rekla je Hani koja je krenula u defenzivu. - Nisam ti rekla sigurno za nikakve tučnjave, o čemu pričaš ti? - pitala je nazad Taru.

Podsjetimo, bivša misica Paula Hublin i njezin dečko, model Fran Pujas u kuću su došli kao zaljubljeni par, no ubrzo je sve pošlo po zlu. Njihova veza puknula je četiri dana nakon ulaska u kuću, a zajedno su bili šest mjeseci. Nakon što je Fran obrazložio zašto je odlučio prekinuti, Paula je kandidatima otkrila neke šokantne detalje veze. Kazala je kako ju je tukao, da se nadrogirao te da joj je napravio kaos po stanu i čitao njezine dnevnike. - Prošla sam pakao zbog njega, samo da njemu bude dobro. Ne razumijem kako netko može biti takav. Daš nekome sve i on te ne poštuje - tvrdila je bivša misica i dodala: - Ja sam ga mogla ubiti da sam željela, i kad me šamarao i tukao, ali nisam ništa. Ne mogu biti muško u vezi. Ja ga financiram, radim dva posla. On je mene ostavio, znam da se neće promijeniti.

Priznala je i da je prešla preko prevare, a on je pred svima potvrdio da ju je ošamario. Nakon prekida, Paula se družila s drugim kandidatom, Anđelom Rankovićem. Fran se na njega odmah naljutio.