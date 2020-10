Svi pričaju o reakciji Meghan na izjavu da nije najmoćnija žena: Njezin ego je podivljao

Na virtualnom summitu Fortune sudjelovala je i glumica Meghan Markle koja se u summit magazina Fortune uključila video pozivom iz svoje vile u Santa Barbari, čija se vrijednost procjenjuje na 14 milijuna dolara. Stručnjak za govor tijela Bruce Durham analizirao je govor tijela supruge princa Harryja i izdvojio je nekoliko činjenica koje su privukle pažnju britanskih medija. Rekao je kako je vojvotkinja od Sussexa pokazala znakove nezadovoljstva kada su joj tijekom summita rekli kako nije jedina moćna žena na svijetu.

Naime, urednica Fortunea Ellen McGirt razgovarajući s glumicom rekla je kako u ovom društvu nije jedina moćna žena, a Durham kaže kako je Meghan u tom trenutku pokazala znakove neugode. Dodao je i kako njezine geste i govor tijela otkrivaju da nije bila skroz iskrena.

Foto: YouTube Screenhshot

- Do trenutka u kojem joj je rekla da nije jedina moćna žena, urednica magazina je hvalila Meghan, a kada joj je to rekla Meghan je na neki način shvatila to kao prijetnju. U tom trenutku popravlja kosu i pokušava se namjestiti u pozu u kojoj želi izgledati snažno i to su znakovi kako njezin ego u tom trenutku divlja - rekao je Durham. Dodao je kako joj se na spomen toga da nije najmoćnija njezin vrat počeo stiskati i nije joj se svidjelo što je čula.

U razgovoru s urednicom magazina Meghan je istaknula kako joj se ne sviđa što mediji često krivo prenose njezine izjave i kaže kako onda sve izgleda drugačije od onoga što je zbilja rekla i dodala je kako je ne zanima što se o njoj piše u medijima. Na to Durham tvrdi da glumica nije iskrena kada to govori jer njezine geste, usne koje se tresu i pogled koji nije usmjeren ravno, govore da laže.