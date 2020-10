'Bio je ispred svoga vremena, samo je programirao ritam i znao je da ima hit'

U sklopu serijala “A Porina dobiva…” na Prvom će program Hrvatske televizije u nedjelju, 11. listopada biti dugo očekivani emitiran dokumentarni film o legendarnom i za mnoge nikad prežaljenom Dinu Dvorniku. Mnogi će na spomen njegova imena požaliti što više nije ovdje, što ga ne mogu čuti ni vidjeti ili pak otići na jedan od njegovih energijom nabijenih koncerata.

Upravo će spomenuti film Tonija Volarića, u produkciji Unison Pro, pokušati prizvati u sjećanje razigranog i uvijek nasmijanog hrvatskog kralja funka čije se pjesme i danas često mogu čuti na radio postajama. Nedavno je prošlo točno 12 godina otkako je Dino odletio među oblake, rastu novi naraštaji, pa će mnogima upravo ova filmska priča biti prilika da sebi i prijateljima objasne zašto roditelji o Dinu govore sa sjetom i nerijetko suzom u oku. Poseban, drugačiji, glazbenik ispred svog vremena, nepredvidljiv, jedan od najboljih ritmičara koje je Hrvatska ikada imala, Dino je upornošću i radom, iako u počecima možda i neshvaćen, izborio sebi mjesto u povijesti hrvatske glazbe. U filmu, za koji govore Gibonni, Neno Belan, Dean Dvornik, Danijela i Ella Dvornik, Željko Banić Bane, Rajko Dujmić i mnogi drugi, saznajemo kako su nastali nekih od najvećih hitova. Film otkriva i kako je Dino na početku karijere nastupao u polupraznom “Saloonu”, trudio se i utirao put pjesmama s danas već pomalo legendarnog prvog albuma, kako je nakon nekoliko mjeseci godinama punio klubove širom bivše zemlje, pobjeđivao na Splitskom festivalu i usudio se miješati glazbene žanrove uvijek ponovno oduševljavajući publiku.

Treći film serijala “A Porina dobiva…” dokumentira put velikog Dina od djetinjstva u maloj trošnoj splitskoj kućici sa samo dvije prostorije, do života s ocem, nezaboravnim glumcem Borisom i majkom u poznatoj zgradi nazvanoj “Kineski zid”, pa do konsternacije koja je zaledila Hrvatsku na vijest 7. rujna 2008. da ga više nema. Bez imalo patetike danas zvuče riječi njegove kćeri Elle koja u filmu priznaje da i nema osjećaj da je ikada odlazio s ovoga svijeta. Tako se, usprkos stvarnosti, osjeća najveći dio svih koji su ga voljeli, slušali i uz njega plesali veseleći se životu.

O tome kako je Dino shvaćao glazbu možda najbolje u samom filmu govori poznati splitski skladatelj i producent Nenad Vilović:

“Pustio bih ga da sam programira dok bih radio u drugoj prostoriji. Vidim ga kroz staklo da skače, cijeli je bio sretan i viče mi: 'Napravio sam hit', a ja čujem samo bubanj. Pitam ga: 'Kakav ti je to hit, a čujem samo bubanj. Imaš li kakvu melodiju za to?', a on mi kaže: 'Ma kakva melodija, svaka bi pasala na ovaj ritam.' Pitam ga ima li kakvu harmoniju, a on će: 'Ma kakva harmonija, sve idu na ovaj ritam, ovo je hit.' Onda sam ga pitao za tekst i rekao je: 'Idem odmah nazvati Gibu, pustit ću mu taj ritam i on će to napisati za pet minuta.'

Dokumentarni film Unisona i HRTa “A Porina dobiva… Dino Dvornik” pogledajte u nedjelju, 11. ovog mjeseca u 20 i 10 na prvom program Hrvatske televizije. Ekipu su osim sponeutog autora činili izvršni producent Davor Drezga, snimatelji Vjeran Hrpka i Domagoj Lozina, ton majstor Silvio Mojaš, montažer je Augustin Tino Bilandžić, majstorica šminke Sanja Krstulović, a asistentice su bile Željka Benčić i Iva Cikojević.