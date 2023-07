Bila je najveća zavodnica jugoslavenskog filma, a nakon smrti na pokop je čekala mjesec dana

Mia Oremović, nezaboravna Mina iz legendarnog Golikova filma "Tko pjeva zlo ne misli", rođena je na današnji dan prije 105. godina. No, svoj je život završila 24. srpnja 2010. godine u Križevcima. Umrla je u staračkom domu u kojem su nam rekli tada da je još tjedan dana prije smrti bila na frizuri.

A rođena je u Slavonskoj Požegi 31. srpnja 1918. Završila je Školu primijenjene umjetnosti i Školu dramskih umjetnosti (kod Branka Gavelle) u Zagrebu te glumačku karijeru započela u vrijeme Drugog svjetskog rata. Od 1942. do 1945. bila je stalna članica zagrebačkog HNK, a od 1953. Dramskog, danas kazališta Gavella. Od 1967. godine djelovala je kao slobodna umjetnica.

VEZANI ČLANCI

Seks simbol

Na filmu je debitirala ulogom udovice u filmu H-8 iz 1958. godine, u režiji Nikole Tanhofera. Za nju je nagrađena glavnom glumačkom nagradom na festivalu u Puli. Mnogi su je u to doba doživljavali kao jedini pravi pandan glumačkim seks simbolima stranog filma i proglašavali je najvećom zavodnicom jugoslavenskog filma. No, karijera joj se potpuno promijenila kada je u dvije značajne uloge pokazala svoj komičarski talent. Prva je bila uloga neurotične malograđanke u "Imam dvije mame i dva tate" u režiji Kreše Golika (1968. godine), također nagrađena Zlatnom arenom za glavnu žensku ulogu, a najznačajnija i najpopularnija joj je svakako uloga iz filma "Tko pjeva zlo ne misli" u režiji Kreše Golika iz 1970. godine. Osim na filmu, puno je snimala za televiziju. Bila je učiteljica u "Smogovcima", a baš to je i uloga u kojoj su je zavoljeli brojni mlađi gledatelji.

Je li to bio skeč?

Za svoj rad u kazalištu, na filmu i na radiju primila je više značajnih priznanja i nagrada, među kojima i nagradu "Vladimir Nazor" za životno djelo za film te nagradu za životno djelo "Fabijan Šovagović" Udruženja hrvatskih filmskih redatelja. Pamtit ćemo je i kao prvu partnericu Pere Kvrgića u legendarnim "Stilskim vježbama".

Na žalost, mnogi još pamte njen zadnji istup u javnosti kada je u HTV-ovoj emisiji "Evergreen" progovorila o tome kako joj nepoznata žena želi oduzeti stan. Nakon emisije dio je domaće javnosti govorio o skeču kojim je vrhunska komičarka zbunila prisutne, a drugi su, zatečeni cijelom pričom, protumačili taj istup kao buncanje dementne starice. Kontroverzu oko toga što se zapravo zbivalo u posljednjim godinama njena života najbolje je sažeo književnik Ivo Brešan opisujući njihov zadnji susret u tramvaju. A glumac Špiro Guberina rekao nam je jednom prilikom:

– Njena prva i jedina ljubav bio je film. Mia mu je posvetila cijeli život. Godine nisu narušile to oduševljenje i radost. Bila je puna elana, života, ljubavi. Pamtim je u praizvedbi "Na kraju puta". Bio sam student, a nekoliko nas mladih džepnim je svjetiljkama osvjetljavalo scenu između Mije i Tonka Lonze. Stavio sam dlan ispred svjetiljke i sjena je pala na njeno upečatljivo lice. Bilo je to nezaboravno.

Inače, Mia je čak mjesec dana čekala na svoje posljednje počivalište. Prema pisanju časopisa Glorija tada, razlog tome bio je spor između njezine skrbnice Stele Maček, s kojom je prije osam godina sklopila ugovor o doživotnom uzdržavanju, i navodne rođakinje i prijateljice iz Križevaca Ankice Jaki. Dvije žene nisu se mogle dogovoriti gdje će urna biti položena u grob.

Obje su podmirile troškove kremiranja i posljednjeg ispraćaja, a dok se nisu razjasnile sporne okolnosti, urna je bila na čuvanju u zagrebačkom Krematoriju. No, posljednje počivalište napokon je dobila mjesec dana poslije u grobnici Hrvatskoga društva dramskih umjetnika.

VIDEO Mate Janković o hrani u hotelu u Dalmaciji: 'Iskustvo je razočaravajuće, a račun 60 eura'