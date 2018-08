Bad Buka: Gipsy punk rock bend sanja nastup u Hrvatskoj

The Hero’s Journey naziv je trećeg albuma gipsy punk rock sastava Bad Buka na kojem 12 pjesama potpisuju pjevač i skladatelj Slavko Bošnjak (43) te gitarist i tekstopisac Chris Lovrin (41), obojica podrijetlom iz Hrvatske.

Foto: Marijana Marinović

Osim što je osmočlani sastav, koji su u New Yorku osnovali 2007. pod nazivom Panonian Wave (i 2010. preimenovali ga u Bad Buku) vrlo popularan na klupskoj sceni grada koji nikad ne spava, Slavko Bošnjak, podrijetlom iz Nuštra, u šali kaže da je Bad Buka obiteljski bend.

“Chris i ja nismo samo kreativni dvojac nego smo i rodbinski povezani. Priženio sam se u obitelj Lovrin kada sam se 2001. na prvi pogled zaljubio u njegovu sestru Carlu Lovrin (38), koja je u bendu prateći vokal, a s nama nastupa i njihova najmlađa sestra, perkusionistica i plesačica Diana (36), hrvatskoj javnosti poznata po glumi u TV serijalu “Dobre namjere” i mjuziklu “Ruža na asfaltu”, kao i nastupu na Dori s pjesmom “Zažmirim i putujem”.

Jedino još nije u sastavu najmlađi brat, 33-godišnji Erik Lovrin, no uspjeli smo ga nekoliko puta nagovoriti da zasvira na perkusijama – šali se Slavko Bošnjak.

Donedavno je svirao sa stalnom postavom benda: bubnjarom Koljom Gjonijem, violinisticom Kari Bethke, gitaristom Cooperom Goriem i basistom Benom Backusom, ali s obzirom na to da se radi o profesionalnim glazbenicima, ujedno i obiteljskim ljudima, Slavko i Chris odlučili su pomladiti bend s novim i fleksibilnijim glazbenicima.

Foto: Marijana Marinović

Nova postava je prošli mjesec nastupila na Rubuladu, velikom underground partyju u Brooklynu i u kultnom bugarskom klubu Mehanata na Lower East Sideu, odakle je potekao gipsy-sastav Gogol Bordello i gdje je davnih dana nastupao i Manu Chao.

“Od samih početaka sviramo u Mehanati gdje od jeseni planiramo pokrenuti show, a voljeli bismo napraviti scensku predstavu s kostimima, glumom i svirkom, da više komuniciramo na sceni s publikom i pokažemo sve svoje talente – otkriva frontmen benda.

Glazbena je karijera sastava i počela u teatru: Chris i on pisali su glazbu za poznato eksperimentalno kazalište La Mamma, a do te suradnje došlo je zahvaljujući Carli Lovrin, koja je nakon završetka fakulteta Fine & Perfoming Arts u New Yorku, glumila i režirala u tom teatru.

U La Mammi ih je sve troje uočio glazbeni producent Stefano Zazera i ponudio im da napišu glazbu za moderni balet za Cedar Lake Company, a nakon toga uslijedili su pozivi za nastupe po njujorškim klubovima. I kruna svega: u rujnu 2016. Bad Buka nastupila je u prestižnom Carnegie Hallu u društvu još nekoliko gipsy-sastava, a izvela je i četiri pjesme s albuma “Through the Night”.

“Mislim da je to priznanje za sve naše nastupe u klubovima u New Yorku, gdje smo stekli vjernu publiku. Iako sam glazbeno samouk, to me ne sprečava da pišem glazbu, a još kao klinac u Nuštru sam pjevao susjedima i u osnovnjaku imao svoj sastav Post Scriptum – priča Slavko Bošnjak, koji je mladost proveo u Domovinskom ratu.

Nakon rata radio je razne poslove, najviše je prodavao bižuteriju na štandu u Krku, a s prijateljem je potom kupio kombi i putovao Hrvatskom nudeći raznu robu za deset kuna. Na jednom od tih putovanja je u Velom Lošinju upoznao Carlu, čiji su se roditelji Drago i Catherine Lovrin početkom rata odlučili iz New Yorka preseliti na taj hrvatski otok.

Nakon dvije godine života u Nuštru, 2003. preselili su se u Ameriku, gdje je Slavko pokrenuo građevinsku tvrtku koja se bavi uređenjem interijera i izradom namještaja i kuhinjskih elemenata po narudžbi.

Carla i Chris, pak, kao zaljubljenici u alternativu, u Queensu su otvorili holistički i iscjeliteljski centar, u kojem zajedno s Dianom drže satove joge i meditacije.

“Došao sam u New York, a znao sam doslovno samo dvije riječi na engleskom jeziku, no to je i povezalo mene i Chrisa. On jedini od Lovrinovih nije govorio hrvatski, pa smo jezičnu barijeru nadvladali tako da smo zajedno radili glazbu.

Sretan sam što smo se probili na zahtjevnoj, multikulturalnoj i vrlo inspirativnoj gradskoj glazbenoj sceni, i to ne u bilo kojem gradu nego u New Yorku. A još veće veselje mi je što smo svi jedna obitelj i uvijek tu jedni za druge – objašnjava Slavko Bošnjak, čiji je glazbeni talent naslijedila i trogodišnja kći Ela.

Njoj tata pušta albume raznih domaćih izvođača, od Zvonka Bogdana, Zlatnih dukata, Josipe Lisac, Gibonnija... Ide ta lista sve do klapa i hrvatskog folklora, jer Slavko želi da Ela odmalena upije sve bogatstvo naše kulture, da upozna našu tradiciju, a kad odraste sama odluči što želi slušati.

A nakon što je grupa Bad Buka prijašnjih godina imala zapažene turneje po francuskim i njemačkim gradovima, sada svi odreda imaju novi san.

Jako bi željeli nastupiti u Hrvatskoj i nadaju se da će im se uskoro pružiti prilika da domaćoj publici pokažu kako žestoko praše na pozornici.

