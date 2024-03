Baby Lasagna pozvao sve da mu se pridruže u novom izazovu: 'Da vidim kako vi to radite'

Baby Lasagna objavio je novi video na svojem TikTok profilu u kojem poziva svoje obožavatelje da mu se pridruže u plesnom izazovu. - Napravite duet sa mnom pa da vidim kako i vi radite 'Rim Tim Tagi Dim' - napisao je hrvatski predstavnik na svojem profilu. No, sada je napravio male izmjene u koreografiji.

Baby Lasagna, pravim imenom Marko Purišić (28), već je i ranije pozivao svoje fanove da zaplešu dio koreografije iz njegovog nastupa. - "Apsolutno hipnotizirajući plesni pokret", "Ja u tri ujutro", "Shakira bi ti pozavidjela na ovim kukovima" - samo su neki od komentara pratitelja našeg predstavnika.

Tako su izazov prihvatili članovi HKGD "Dunav" u Vukovaru koji su se snimili kako plešu "Rim Tim Tagi Dim" na jednoj od svojih proba. - "Odlični", "Ovo je fenomenalno, svaka čast!" samo su neki od komentara.

Baby Lasagna je veliki obožavatelj mačaka pa je tako i jedna mačka zaplesala poznatu koreografiju te tako oduševila korisnike društvene mreže. Osim toga, pridružili su se i brojni političari poput Valtera Flega, Biljane Borzan i Predraga Freda Matića.

Podsjetimo, Baby Lasagna došao je na Doru kao prva zamjena nakon što je Zsa Zsa odustala od natjecanja, a nakon objave pjesme zaludio je sve obožavatelje Eurosonga. Nedugo nakon toga postao je favorit ovogodišnje Dore te je Hrvatska skočila na eurovizijskim kladionicama.

VEZANI ČLANCI:

Nakon objave pjesama 9. siječnja koje su se natjecale na Dori, Hrvatska je bila 32. na kladionicama i skočila je na 27. mjesto. U finalnoj večeri osvojio je najviše glasova i žirija i publike, to jest ukupno 321 bod.

Na Eurosong kladionicama je na prvom mjestu već dva tjedna s 15 % šanse za pobjedu. Druga je Ukrajina s 13 %, a slijede Italija, Švicarska i Nizozemska. Ovogodišnji Eurosong održava se u Švedskoj nakon prošlogodišnje pobjede pjevačice Loreen s pjesmom "Tattoo".

GALERIJA: Dolazak uzvanika na finalnu večer Dore

Tako se 7. svibnja održava prvo polufinale u kojem će nastupati Baby Lasagna s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" u prvom dijelu natjecanja. Osim Hrvatske, prvo polufinale rezervirano je za nastupe Ukrajine, Cipra, Poljske, Srbije, Litve, Irske, Slovenije, Islanda, Finske, Portugala, Australije, Azerbajdžana, Moldavije i Luksemburga koji se vratio na Eurosong nakon pauze od 31 godine.

- Bit će novih stvari na pozornici, novih ljudi, malo veći naglasak na mačke, nova koreografija, nova odjeća - poručio je Baby Lasagna u vezi nastupa na prestižnom natjecanju.

Prije samog polufinala, Baby Lasagna će nastupati na zabavama uoči Eurosonga. "PrePartyES 2024" održat će se od 28. do 30. ožujka u Madridu, a Baby Lasagna nastupit će u subotu, 30. ožujka. Uz Baby Lasagnu, pjevat će i mnogi drugi ovogodišnji predstavnici, ali i brojni prethodni eurovizijski predstavnici. Warm up show 'Eurovision In Concert 2024' u održat će se u dvorani AFAS Live u Amsterdamu 13. travnja, a tamo će također nastupiti umaški glazbenik, javlja HRT.

Ove godine će i izravni finalisti - članovi skupine Big 5 (Francuska, Italija, Njemačka, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo) te zemlja domaćin Švedska - nastupati izravno u polufinalima. Prije su izravni finalisti snimali nastupe za vrijeme generalnih proba pa bi se isječak emitirao u izravnom prijenosu tijekom polufinalnih večeri. U prvoj polufinalnoj večeri nastupit će Njemačka, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

VIDEO: Umag dočekao Baby Lasagnu: 'Očekivao sam pedeset ljudi, nisam mislio da neću moći sići s pozornice'