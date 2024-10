Ava Karabatić pokazala fotku iz mladosti pa se okomila na hejtere: 'Dosta mi je onih koji pišu da sam izoperirana'

Spisateljica Ava Karabatić podijelila je na društvenoj mreži Instagram fotografiju iz mladosti, točno kada je imala 16 godina. Ispod fotografija odgovorila je onima koji je prozivaju da nema prirodan izgled. - Ja sa 16 godina na modelskom natjecanju ‘Marco Polo‘. Imala sam potrebu ovo objaviti jer mi je već dosta ljudi koji pišu da sam puna operacija - napisala je Ava u opisu objave gdje je podijelila dvije fotografije na kojima izgleda kao i danas, samo s kratkom i kovrčavom kosom. U komentarima je Ava dobila komplimente na račun svoga izgleda. "Baš si lijepa", "Lijepa tada, lijepa sada", "Wow", "Dobra frizura", neke su od reakcija u komentarima.

Podsjetimo, kandidatkinja na prošlim izborima za Europski parlament Ava Karabatić u posljednje je vrijeme aktivna na društvenim mrežama. Nedavno je osjetila potrebu požaliti se svojim zadarskim sugrađanima tako što je u jednoj Facebook grupi objavila da se osjeća metom pogleda oženjenih muškaraca.

Osim što je prozvala njihove muževe, Karabatić je suprugama uputila i upozorenje. Spisateljica je napisala sljedeće: - Zašto kada prolazim gradom (svim kvartovima u Zadru) muževi gledaju u mene i okreću se (dok su sa ženama), a onda ja moram primati ubojite poglede žena. Već me malo strah da neka ne nasrne na mene. Zadranke, molim vas, smirite muževe, zadovoljite ih nekako - započela je svoje obraćanje Ava pa nastavila još oštrije: - S obzirom na to da ste većinom one primitivne žene iz 20. stoljeća bez vlastite slobode, stava, vlastitog novca - skuhajte im nešto, opeglajte, izglancajte pod, fuge, što god... Smirite ih malo... Jer već mi je postalo malo dosadno u gradu, počet ću uzvraćati poglede...i nešto više... - završila je 36-godišnja Zadranka i izazvala smijeh članova grupe.

Osim toga, Ava je ljetos priznala kako je ponovno zaljubljena. - Uz izgled i kompatibilnost, kod Donata me privukla ljubav prema glazbi i umjetnosti, ali i njegova dobrota. Bio mi je velika podrška tijekom liječenja od alkohola na Rabu i na tome sam mu zaista zahvalna. Zbog svoje borbe s tim porokom sam i bila sama dugo vremena - priznala je Ava Karabatić za Net.hr. Naime, riječ je o Donatu Mandiću, njezinom dugogodišnjem prijatelju iz Zadra, a koji je javnosti poznat zbog sudjelovanja u showu "Superstar".

Njihov ljubavni odnos prema njezinim riječima još je na samom početku, ali tvrdi da je konačno sretna na svakom polju, uključujući i emotivno. Osim toga, nedavno je obilježila i godinu dana otkako je ostavila alkohol i posvetila se sebi te svome zdravlju.

