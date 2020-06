Atraktivna Mirta Šurjak se vratila na Poljud i ukrala pozornost fanova

Nakon duže stanke odigrala se prva utakmica HNL-a na Poljudu, a sportska novinarka Mirta Šurjak se vratila na stadion.

Ranije se požalila kako joj nedostaje nogomet, pa je uz novu fotku odlučila s pratiteljima podijeliti i da je sretna što se vratila na posao.

- Nakon tri mjeseca ponovno s vama - kazala je lijepa Mirta.

Foto: Instagram

Njezin atraktivan izgled navijačima je nakratko skrenuo pozornost s utakmice, pa su joj udijelili brojne lajkove i pozitivne komentare.

"Lijepa mlada zgodna dama", "Mirta lipo te opet vidit", "Mala u svlačionicu i motivacije im nedostaje vjeruj da bi i mrtvoga digla", "Ljepotica", pisali su joj.

Podsjetimo, Mirta je nedavno otkrila da joj fizički izgled stvara probleme u poslu kojim se bavi.

- Nažalost, jako puno seksizma i diskriminacije prisutno je prema ženama koje imaju fizičke atribute, a uz to i pamet. Nevjerojatna je količina omalovažavanja gdje se pojedinci neprestano trude omalovažavati vas, banalizirati vaš rad, trud i obrazovanje samo zato što dobro izgledate. I nažalost to najčešće rade pojedine žene urednice iz nekih lokalnih medija. Svaki put me to iznova razočara i pogodi jer pokušavaju od vas u medijima stvoriti sliku neke praznoglave plavuše, a ne obrazovane, sposobne mlade žene koja obožava posao koji radi - ispričala je u intervjuu za portal doktorehitno.