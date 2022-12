Asim Ugljen moli pratitelje za pomoć: 'Užasno je nategnuto, ali moram probati. Nalazniku nudim i nagradu'

Glumac Asim Ugljen (39) na svom je Facebook profilu zamolio pratitelje za pomoć. Naime, Asim je prije dva dana izgubio rukavice za koje je sentimentalno vezan pa je u potragu odučio krenuti i sa svojim pratiteljima. Nalazniku je obećao i nagradu. "Užasno je nategnuto, ali da pokušam.Prekjučer su izgubljene crne Boss (namjerno pišem marku, jerbo imaju logo na sebi) kožne rukavice, negdje na potezu između Zagrebačkog kazališta lutaka i Šenoine ulice, išli smo preko Tomislavca. Rukavice su mini i sumnjam da će ikome biti dobre, ali ja sam sentimentalno vezan uz njih (long story), pa ako možete proshareati, bio bih zahvalan. Nalazniku nagrada, ofkors", napisao je Asim u objavi.

Ispod objave javili su mu se neki od pratitelja i savjetovali da svoju objavu stavi i u određene Facebook grupe kako bi doprijela do što većeg broja ljudi. Inače, Asima je publika zavoljela zbog njegovih uloga u serijama kao što su 'Kud puklo da puklo' i 'Na granici'. Iza njega su brojne filmske uloge, a okušao se i na kazališnim daskama te u sinkronizaciji animiranih filmova. Nedavno je dobio svoju rubriku u emisiji 'Stanje nacije' koju vodi i uređuje Zoran Šprajc, a o tom angažmanu ranije je govorio za Večernji list.

– Zoran je došao kod mene po mačku, sjeli smo i zapričali se, nekako došli do "Stanja nacije". Rekao je da ima jedno slobodno mjesto i nekako sam se našao u ekipi. Tako da je to bilo bez puno razmišljanja, volim kako Zoran to hrabro radi, a s obzirom na to da sam i sam sklon satiri, nije bilo razbijanja glave oko te odluke – ispričao nam je nedavno Asim, koji sam osmišljava svoj dio u emisiji i na humoristični način komentira aktualne događaje.

– Imam potpunu slobodu u osmišljavanju onoga što taj tjedan radim, najčešće se ponedjeljkom kao ekipa dogovorimo što bi bila zgodna tema za EPP blok, pa se onda bacim na posao, i tu počinje moj autorski rad, od kostima, teksta, glume, kadriranja, svega. Dogovorimo što bismo i ja to realiziram. Moram priznati da je jako ugodno raditi tako jer mi je Zoran stvarno dao puno povjerenje i odriješene ruke, puno mu hvala na tome – kaže Ugljen, koji je zadovoljan reakcijama gledatelja.

– Moram priznati da su reakcije bolje negoli sam mislio da će biti, ugodno sam iznenađen, pa mislim da radimo dobar posao. Čak se i tati svidjelo, a on me rijetko gleda. Mislim da uvijek može luđe, posebno jer je ovo lik koji po potrebi glumi druge likove. Prodavač iz prve, druge i treće reklame potpuno su različiti tipovi i karakteri, tako da mislim s najluđe tek slijedi – ispričao nam je glumac, koji je nedavno počeo voditi i podcast "Ljuta POPezija" u kojem poznate osobe jedu ljute papričice, a onda recitiraju poznate pop hitove domaće glazbe. Gosti su mu dosad bili Domagoj Jakopović Ribafish, Tarik Filipović, Miran Kurspahić i drugi.



