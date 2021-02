Ashley je u Hrvatskoj kupila kuću, a tijekom pandemije ludo se zaljubila i otkrila tko je sretnik

Ashley Colburn i Bojan Jambrošić na ovogodišnjoj Dori, koja se 13. veljače održava u Opatiji zajedno će otpjevati pjesmu "Share the love" koju je napisala Ashley. Producenticu i redateljicu koja je nagrađena i Emmyjem upoznali smo zahvaljujući dokumentarcima koje je snimila o Lijepoj našoj, a Ashley se na kraju toliko zaljubila u Hrvatsku da je ovdje kupila i kuću.

S Bojanom se zbližila tijekom natjecanja u showu "Zvijezde pjevaju" i kako jako vole raditi zajedno odlučili su zajedno prijaviti se na Doru. Ashley je u razgovoru za Story otkrila kako se i zaljubila tijekom pandemije i kako joj je sada inspiracija za pisanje ljubavnih pjesama još veća, a ispričala je i kako je pokrenula neprofitnu organizaciju Human Network.

- Kada je počela pandemija, iznenada sam se vratila u Kaliforniju prije zatvaranja granica, a netom prije toga za mojeg je oca počeo raditi jedan novi veterinar. Upoznali smo se brzo nakon mog povratka i započeli svoju ‘COVID romansu’. Marc i ja smo zajedno već gotovo godinu dana i početak je bio zanimljiv jer više nije moguće ići na spojeve kao prije pandemije. Puno smo kampirali, zajedno smo kuhali, boravili u prirodi... Nisu to bili tipični spojevi, no to je dobro jer doista dobro upoznate drugu osobu - ispričala je Ashley kako se rodila njezina romansa. Na početku se zbog fizičke distance njihov odnos razvijao polako, ali sada, kaže Ashley, više ne drže distancu.

Ona i Marc preboljeli su i koronu, a zarazila ga je Ashley jer se cijela njezina obitelj zarazila na božićnom ručku.