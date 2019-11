Anketa: Najljepša Hrvatica u ovim kreacijama kreće na svjetski izbor. Kako se vama sviđaju?

Još je nepunih mjesec dana preostalo do ovogodišnjeg svjetskog izbora ljepote na kojem će ove godine boje Hrvatske braniti Katarina Mamić.

Dvadesetdvogodišnja studentica novinarstva sredinom idućeg tjedna putuje u London gdje će odraditi posljednje pripreme prije finalnog izbora koji će se održati 14. prosinca u konferencijskom centru ExCeL.

Intenzivne pripreme

- Pripreme su ovih dana vrlo intenzivne. Dosta sam radila na sebi i educirala se tako da mislim da sam sasvim spremna za izbor. Straha nemam, barem za sada, ali vjerujem da će me na dan izbora uhvatiti trema. Muči me malo strah od nepoznatoga, ali to je normalno, zar ne? - govori nam Katarina koja će u Velikoj Britaniji imati podršku hrvatskog tima što je posebno raduje.

- Ove godine na svjetski izbor idemo i mi iz Direkcije, a pridružili su se i dizajneri te frizeri tako da će Katarina imati svoje navijače - otkriva Maja Vračarić, direktorica izbora za Miss Hrvatske.

Atraktivna Ličanka 28. je po redu djevojka koja će Hrvatsku predstavljati na najstarijem izboru ljepote, a jučer je prvi put predstavila i kreacije domaćih dizajnera koje će nositi u Londonu. Nacionalnu haljinu s hrvatskim motivima potpisuje Zoran Aragović, dok je scensku izradio Ivica Skoko, i to od čipke. U obje haljine utrošeno je više od pet metara tkanine.

- Aragovićeva haljina zaista je posebna, ima stil prošlih vremena, ali na njegov poseban način, dok je Skokina haljina kraljevska i posebna u svakom pogledu - istaknula je Vračarić.

Na predstavljanju je bila i agentica Tihana Harapin Zalepugin koja nije mogla suspregnuti emocije kad je ugledala Katarinu u elegantnoj Skokinoj kreaciji. Energiju aktualne misice usporedila je s onom koju je imala Anica Kovač 1995. godine kada je ponijela titulu prve pratilje Miss svijeta i tako ostvarila do sada najveći uspjeh za Hrvatsku na izboru za Miss svijeta. Nakon Aničina postignuća naše misice nisu uspijevale ući u TOP 30 sve do 2008. godine, kada je Josipa Kusić osvojila osmo mjesto. Prema riječima iskusne agentice, ovakav scenarij mogao bi se ponoviti nakon gotovo dva i pol desetljeća.

- Uvjerena sam u Katarinin uspjeh - kazala je Harapin Zalepugin.

Top 10

Najviše nade Katarina polaže u kategoriji modelinga s obzirom na to da se njime već dugo bavi u slobodno vrijeme. - Njezine su najveće prednosti samouvjerenost i njezin stav. Vidjela sam konkurenciju, stvarno ima prelijepih djevojaka, ali jedno je fotografija, a nešto potpuno drugo kad nekoga upoznate, tako da nije relevantno ocjenjivati sada - kazala je Vračarić i dodala da bi voljela da naša predstavnica uđe među top 10 najljepših djevojaka na svijetu. S druge strane, Katarina se, barem za sada, ne zamara očekivanjima okoline.

- Ne razmišljam o plasmanu, dat ću sve od sebe da našu zemlju predstavim na najbolji mogući način - zaključuje Mamić, koja sa sobom u London nosi i vrijednu umjetninu. Riječ je o djelu Dimitrija Popovića čija će se slika na temu Leonarda da Vincija naći na humanitarnoj aukciji uoči izbora.

Podsjetimo, Katarina je predstavnica Ličko-senjske županije, a krunu najljepše Hrvatice ponijela u rujnu na izboru koji se održao na Malom Lošinju.