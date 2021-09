Angelina Jolie progovorila o nasilnom Bradu: Bojala sam se za svoju obitelj, iznevjerio me

Holivudska glumica Angelina Jolie (46) u posljednjem intervjuu za britanski Guardian otvorila je i dušu te ispričala koji je događaj bio ključan za razvod od bivšeg supruga Brada Pitta (57).

Brad i Angie godinama su bili jedan od najomiljenijih holivudskih parova, a njihov razvod je finaliziran još 2017.godine,a li bitka za skrbništvo i dalje traje.

-Nisam osoba koja lako donosi odluke. Trebalo mi je puno snage da se odvojim od svoje djece- ispričala je Angelina koja je papire za razvod predala pet dana nakon što je Brad pod utjecajem alkohola nasrnuo na njihovog sina Maddoxa (20).

Glumica je istaknula da je oduvijek htjela pružiti podršku svojoj djeci, a za vrijeme braka s glumcem nije strahovala samo za svoju sigurnost, već za sigurnost cijele obitelji.

-Da, bojala sam se za svoju obitelj, ali želim da budemo u miru jer ćemo zauvijek biti obitelj- naglasila je glumica te je priznala da ju je cijelo iskustvo slomilo, a iako bitka za skrbništvo još uvijek traje nije previše pričala o detaljima.

Mnogo prašine podignula je i njezina izjava da ju je holivudski predator, američki producent Harvey Weinstein napao, a Brad je iako je znao za događaja nastavio surađivati s Harveyjem.

-To je bila zlouporaba mojih prava. Nije to bio flert, već situacija od koje sam morala bježati. Izbjegavala sam ga i upozoravala druge djevojke. Sjećam se da sam sve ispričala Johnnyju, prvom suprugu, i da je bio divan. On je proširio priču svojim prijateljima, rekli su svim djevojkama, nikad nemojte biti sami s Harveyjem u sobi, a kada sam dobila ponudu za snimanje filma 'Avijatičar' odbila sam je jer je on bio uključen u projekt. Nikad više nisam radila s njim, ali je radio Brad što me stvarno pogodilo.

Inače, Brad je 2009. godine glumio je u filmu Quentina Tarantina "Prokleti" kojeg je koproducirala upravo Harveyjeva tvrtka, a Brad ga je nekoliko godina kasnije molio ozloglašenog Harveyja da producira filma "Killing them softly".

-Shvatila sam to kao poricanje seksualnog napada. Svađali smo se oko toga, naravno da me povrijedilo. Znao je da me Harvey napao i radio je s njim- dodala je glumica koja se Bradu tada nije pridružila na crvenom tepihu.

