Angelina Jolie ljubi milijardera? Par navodno već planira i vjenčanje!

Nema više mjesta za tugu! Posljednjih nekoliko dana strani mediji raspisali su se o novom muškarcu u životu Angeline Jolie, a ako je to točno, Angelina bi trebala uskoro ponovno stati pred oltar.

Naime, majka šestero djece navodno je u vezi s nepoznatim britanskim milijarderom za kojeg bi se uskoro trebala vjenčati u francuskoj, prenosi Life & Style magazine.

Humanitarka će prema navodima spomenutog magazina sudbonosno ‘da’ izreći u Chateau Miravalu. Upravo je to mjesto u kojem se udala za bivšeg supruga, 55-godišnjeg Brada Pitta. On je pak sve saznao preko kćerke Shiloh, a glumica se nije službeno referirala na navode o skorom vjenčanju.

Međutim, nakon što su vijesti o novom muškarcu odjeknule medijima, bliski izvor glumici odlučio je opovrgnuti glasine rekavši da ‘ona trenutno ne izlazi s nikim ozbiljno i to joj je u redu. Prošla je usamljenu fazu nakon što se razvela od Brada, ali je preživjela zahvaljujući ljubavi svoje djece’, navodi izvor za Hollywood Life i dodaje kako 'nije spremna za ozbiljnu vezu sve dok ne riješi odnose s Bradom. Do tada, ostaje usredotočena na djecu i posao. Ne izlazi s nikakvim milijarderom i definitivno neće biti vjenčanja u Francuskoj', naglasio je on.

Podsjećamo, Angelina je nedavno progovorila o razlozima prekida dugogodišnje veze s Bradom Pittom i navela da su ih razlike u odgoju djece i Bradova ovisnost o alkoholu najviše natjerala na rastavu. Trenutno se bore za skrbništvo nad šestero zajedničke djece.

