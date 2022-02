Andrea iz 'Braka na prvu' objavila emotivnu fotografiju s Mislavom: 'Nitko o tom problemu javno ne progovara'

Da se pred televizijskim kamerama može zaista dogoditi prava ljubav svjedoče Andrea Golubić i Mislav Pajdaković iz prošle sezone RTL-ova showa 'Brak na prvu'. Andrea i Mislav jedini su par iz prošle sezone koji je opstao i nakon završetka showa, a nakon eksperimentalnog vjenčanja pred kamerama svoju ljubav uskoro planiraju okruniti i pravim brakom. Koliko su sretni zajedno dokazuju i fotografije s društvenih mreža, a o njihovom odnosu u jednoj od posljednjih objava Andrea je još jednom iskreno progovorila.

- Znam da većina gleda slike ali imam potrebu s vama podijeliti nešto drugo. Ova slika je ovdje s razlogom. Ne da vrišti: woow, vidi nas, kako smo si super, sretni i zaljubljeni, već da u vama probudi uspavanu nadu u to da je sve moguće. Mislim da naša priča to i dokazuje - započela je Andrea svoju objavu.

Foto: RTL

- Svjesna sam i jako dobro znam kako je to kad si solo i kako je danas teško naći "nekog normalnog". Živimo u svijetu gdje je sve lako i instant dostupno, a opet ljudi nikad nisu bili usamljeniji i tužniji. Nitko o tom problemu usamljenosti javno ne progovara. Svi smo ponekad bili usamljeni, čak i ako nismo bili sami. I zbog toga nismo baš ništa krivi, niti smo više ili manje vrijedni... Kada sve dijelimo s nekim, nekako kao da manje tugujemo. Nekako je lakše, nego kada si sam. Često ta usamljenost preraste u tugu, tuga u patnju, zatim frustraciju i na kraju dovede do beznađa. Dovedemo se na kraju do toga da se prestanemo nadati ljubavi, jer toliko smo ju čekali, a nije došla - smatra Andrea koja je svima uputila i važnu poruku.

- Voljela bih svim ljudima poručiti sljedeće: Niste sami! Nikada nismo sami. A drugo, vjerujte mi, postoji tamo netko tko i vas želi ovako gledati, kao da ste jedini, njegovi, ma još i ljepše! Jer ste posebni. Jer ste svoji. Jer zaslužujete ljubav, iako možda više u to ne vjerujete. Svatko od vas. Zato, otvorite srce i zavolite prvo sebe, sa svim svojim manama a onda širite tu ljubav dalje, na sve ljude koje putem sretnete. Budite spremni za onog/onu koji/koja vam je već krenuo ususret i korača ka vama sigurnim korakom. Ta osoba postoji. Dolazi. Nemojte dozvoliti da se mimoiđete. Samo ljubav. Došlo je vrijeme da se volite - zaključila je za kraj Andrea uz fotografiju s Mislavom.

Par je ubrzo nakon završetka showa počeo živjeti zajedno, a nedavno su udomili i kujicu Tonku. – Mislav još nije imao iskustvo suživota sa psima, a ja živim s njima cijeli život. Kad smo slučajno naišli na objavu azila "Sigurna kućica" o napuštenom štenetu, srce nam se steglo i odmah smo ih kontaktirali – rekla je Andrea u nedavnom intervjuu za RTL.hr.

VIDEO Pogledajte tko je nominiran u kategoriji Radijska osoba godine za Večernjakovu ružu