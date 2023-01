Ana Sasso otkrila: Korona mi je 'uljepšala' početak ove godine i evo se još borim s njom

Jedna od najpoznatijih manekenki bivše zemlje i bivša miss Jugoslavije Ana Sasso (60), nedavno je preboljela koronu, a da joj nije bilo lako otkrila je pratiteljima na Instagramu.

- Korona mi "uljepšala", da ne kažem ono suprotno, početak ove godine.... I evo se još fajtam s njom. Vjerovanjem da sam jača od nje, pomalo al' sigurno dolazim k sebi! Tako, odmarajući od ovog smora naletim na fotografije iz albume 2009 godine... Čuvajte dragi moji zdravlje, jer osjetiti se jakim i zdravim, da možes sve što zaželiš nitko i ništa ne može nadomjestiti! - napisala je Sasso pokraj fotografije stare 14 godina.

Podsjetimo, Ana je prije 40 godina dobila titulu Miss Jugoslavije. Na svjetskom izboru koji je održan u Londonu, našla se među 15 polufinalistica, a tada je pobijedila predstavnica Dominikanske Republike. Sasso je 80-ih palila maštu muškaraca kada se pojavila u mokroj majici u reklami za Pipi, a i gotovo 40 godina kasnije izgleda sjajno i privlači pažnju gdje god se pojavi.

Danas sa svojih 5.000 pratitelja dijeli brojne videe na kojima pokazuje kako trenira te održava svoju figure, a na društvenim mrežama rado se prisjeća svojih manekenskih dana.

Inače, Ana živi u Samoboru, a sve je iznenadila kada je prošle godine otkrila da se u tajnosti udala za uspješnog kirurga Hrvoja Tomasovića. - Mi smo kao gospodin i gospođa Smith. Uspjeli smo to sakriti zato što je to bio naš dogovor, nešto naše, nismo to htjeli dijeliti, nema potrebe. Što znači papir ako se ljudi ne vole, ali mi smo i to napravili, čisto da imamo i taj papir- otkrila je Sasso koja je Hrvoja upoznala u bolnici pa joj je tako jedan nesretni pregled donio veliku sreću. Ranije je bila u braku s Igorom Franceschijem i Nenadom Bareom Teklićem.

