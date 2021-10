Adele otkrila što je najvrjednije što posjeduje: Ima uokvirenu žvakaću popularne pjevačice

Pjevačica Adele (33) ne skriva da je veliki fan svoje kolegice Celine Dion, a najnovijim priznanjem o svojoj dozi obožavanja šokirala je sve. Naime, Adele je intervjua za Vogue priznala da je najcjenjenija stvar koju posjeduje upravo uokvirena žvakaća guma pjevačke dive. „James Corden, koji mi je prijatelj, a koji radi emisiju Carpool Karaoke, znao je koliki sam obožavatelj Celine. Kad je gostovala u njegovoj emisiji, natjerao je da ispljuje žvaku u komad papira i uokvirio mi je. I to je moj najcjenjeniji posjed!", ispričala je pjevačica kroz smijeh. Otkrila je i da je pjesma Celine Dion 'My Heart Will Go On' izvedba koju je ona najviše obrađivala.

Koliki je obožavatelj Celine Dion, Adele je pokazala i 2018. godine kada je otišla na koncert svoje omiljene pjevačice. Da je obožavanje obostrano potvrdila je i Celine koja je tada objavila da joj je drago da je Adele došla te da je jako voli.

Inače, Adele je davala intervju za Vogue u popularnoj formi '73 pitanja', a povod za intervju je Adelina nova pjesma 'Easy On Me' koju je objavila prije nekoliko dana.

