Uvijek je u SDP-u bilo sukoba, ali nikad ovoliko izbacivanja

Osjećam odgovornost za stanje u SDP-u kao i za to što Hrvatska nije postala nezavisna nakon Napoleonskih ratova. Ne želim da me to više pitate. Sa SDP-om nemam nikakvih doticaja otkad sam otišao iz stranke prije četiri godine. Tako je predsjednik Zoran Milanović nedavno komentirao osjeća li se odgovornim za sukob unutar Socijaldemokratske partije Hrvatske. Ironično i u svom stilu oprao je ruke od cijele situacije koja u SDP-u traje već godinu dana, otkako je na njegovo čelo došao Peđa Grbin.