Svi oni na koje su bačeni uroci dožive oslobođenje kad pjevaju

d njegovih vam molitvi sotona i đavli bježe stotinama kilometara odavde“, govori nam jedan od pomoćnika fra Smiljana Kožula, nakon jedne posljednje srijede u mjesecu kada taj popularni karizmatik organizira redovite seminare za duhovno ozdravljenje i oslobođenje. No, nema samo duhovnih ozdravljenja nego i tjelesnih, pa fra Smiljan Kožul redovito na tim posljednjim srijedama poziva sve koji su osjetili promjene svoga zdravstvenog stanja da se jave i da posvjedoče svoje ozdravljenje.

Progledala i čita u crkvi

Ima nezaboravnih ozdravljenja, poput onoga gospođe iz Slavonskog Broda koja je imala karcinom jezika i došla prije četiri godine na jednu posljednju srijedu, svidjelo joj se i nastavila je dolaziti. Na jednom susretu, za vrijeme molitve za ozdravljenje, osjetila je golemu vrućinu u ustima. Liječnici su joj amputirali pola jezika. Imala je dojam da joj usta gore. I kada je otišla u prizemlje u toalet, zapanjila se jer joj je jezik posve zacijelio i mogla je normalno govoriti. Nakon toga otišla je svojim liječnicima u KBC Rebro u Zagrebu i potvrdili su da joj je jezik posve zacijeljen – priča nam fra Smiljan Kožul uoči ove posljednje srijede, koja će ponovno u sigetskoj crkvi okupiti između 3500 do 4000 vjernika sa svih strana Hrvatske.

Također, jedno od snažnih ozdravljenja bilo je ono gospođe iz Zagreba, koja je bila gotovo posve slijepa, razlikovala je samo dan od noći. Na jednom je seminaru osjetila snažnu toplinu u očima, nakon čega je progledala i vidjela ljude oko sebe. Dogodilo se to kada sam molio Gospodina da ozdravi one koji imaju probleme s očima… Možete zamisliti koliki je to bio ushit, ne samo njezin nego i ljudi oko nje! Prije se služila Brailleovim pismom, a sada normalno čita. K tome, čita na misi u crkvi! – s uzbuđenjem se prisjeća fra Smiljan dodajući kako ga posebno diraju slučajevi onih bračnih parova koji dolaze jer ne mogu imati potomstvo.

– Redovito molim za njih i Bog mnoge čudesno uslišava te nakon godina i godina muke, nakon seminara, dobivaju potomstvo. Onda ja krstim tu djecu… – smije se fra Smiljan.

Te posljednje srijede u mjesecu, premda je veliko, parkiralište ispred sigetske crkve postaje premalo i tko dođe malo prije 18 sati, kada započinje krunica za domovinu, imat će velike muke s parkiranjem. Redovito je tu i nekoliko autobusa, među kojima ima i onih iz Slovenije, jer su vjernici iz susjedne države redoviti hodočasnici u Siget.

– Molimo krunicu za našu zemlju, da je Gospodin blagoslovi, da ljude oslobodi bogopsovke, da vlastima da mudrost, da ljude vrati vjeri – tumači fra Smiljan, a nakon jednosatne krunice slijedi niz molitava, od onih pape Ivana Pavla II. za „ljubljenu Hrvatsku“ do posvete Hrvatske sv. Josipu. Nakon toga slijedi tzv. slavljenički dio, koji vode glazbeni timovi jedne od zajednica, kao što su Maranatha, Magnificat ili Ruah Adonai, koje su iznikle iz fra Smiljanove zajednice Božje milosrđe, a sve ih ujedinjuje Pokret krunice za obraćenje i mir. Slavljenje završava zazivom Duha Svetoga, nakon kojega počinju fra Smiljanove snažne molitve.

Ljudi trebaju iscjeljenje

No, prije njih je jedno upozorenje:

– Za vrijeme ovih molitvi neke osobe mogu imati snažne reakcije i nemojte se prestrašiti. No, nemojte ih niti dodirivati, među vama su ljudi u crvenim majicama, poslužitelji, koji znaju kako postupati u takvim situacijama – govori fra Smiljan, jer se doista mogu čuti krici i vriskovi tijekom molitava, najviše dok fra Smiljan moli za oslobođenje onih koji su se bavili crnom magijom, odlazili gatarama ili kako on veli „krivim ljudima na kriva mjesta“.

– Ljudi imaju rana i povrijeđeni su, pa trebaju iscjeljenje. Trebaju ga i bolesni, zatim ljudi koji su bili na raznim krivim mjestima, poput bioenergičara, učiteljima reikija, transcendentalne meditacije, joge i sličnoga. Ako su na njih polagali ruke, oni su okuženi. No te se molitve ne mogu moliti za vrijeme mise, već za vrijeme euharistijskog klanjanja ili tijekom slavljenja – tumači fra Smiljan.

– A krikovi koji se čuju? – pitamo ga.

– Svi oni nad kojima su izrečena prokletstva ili bačeni uroci, kada se pjeva Duhu Svetomu i mole molitve prema uputama kardinala Ratzingera i Vijeća za laike, doživljavaju oslobođenja. Kad spominjem razne magijske stvari, ljudi reagiraju na te molitve – kaže fra Smiljan, a na upit ima li opsjednutih osoba među onima koji imaju takve snažne reakcije, veli kako „ima osoba koje nisu samo ‘okužene’ nego i padnu na tlo i imaju snažne reakcije“.

– Oslobađaju se i kasnije mi, u pravilu, dođu i na temeljitu ispovijed, na kojoj opet prema odredbama Crkve molim molitvu otklinjanja. Ti ljudi postaju čvrsti vjernici, redovni na nedjeljnoj misi i ispovijedi ili pristupe nekoj zajednici – objašnjava fra Smiljan, koji u svojoj svećeničkoj praksi ima iskustava i s molitvom egzorcizma.

– Imao sam dozvolu za egzorcizam od kardinala Kuharića koju je potvrdio kasnije i kardinal Bozanić, ali onda su povučene sve dozvole. Svaki svećenik može moliti otklinjanje. Ono se, primjerice, moli pri krštenju djeteta ili odrasle osobe – kaže fra Smiljan, koji je pri egzorcizmima asistirao i najpoznatijem egzorcistu današnjice don Gabrijelu Amorthu.

Često je to shizofrenija

– Koji su znaci duhovnog okuženja? – pitamo ga.

– Kad dođu na misu, zijeva im se ili zaspu, posebno kada je najsvetiji dio mise, pretvorba, ne mogu izdržati i napuštaju crkvu. Smeta im sve što je sveto. Prestaju dolaziti na misu, ispovijedati se i pričešćivati, jer su uvjereni u božanstva kojima im se na zemlji nudi sreća, zdravlje i život. Najteži su mi slučajevi reikija i transcendentalne meditacije te oni koji idu vjernicima islama, tobožnjim iscjeliteljima, koji im daju tzv. zapise. Oni imaju teške porive za samoubojstvom – govori fra Smiljan, a na upit kako razlikuje duhovne probleme od psihičkih, kaže kako se posluži malim trikom pa npr. osobi koja dođe k njemu uvjerena da je zaposjednuta zloduhom on počne recitirati neku pjesmu na latinskom jeziku, koji ta osoba ne razumije, pa ako na nju „odreagira“, odmah zna da se ne radi o duhovnoj, nego o psihičkoj bolesti.

– Od 100 osoba koje traže egzorcizam, 70-80 je psihičkih bolesnika, a od 20-ak posto malo su okuženi, a najmanje je onih s posjednućem. Možda ih je tek pet ili šest – kaže on, dodajući kako Crkva oko takvih slučajeva tijesno surađuje sa psihijatrima i psiholozima.

– Kada svećenik u župi primijeti takvu osobu, prijavi slučaj u Nadbiskupski ordinarijat i traži se prvo pregled psihijatra, a zatim se određuje nekog od svećenika ako je potrebno. U mnogim se slučajevima otkrije da se radi o shizofreniji, teškoj depresiji ili nekoj sličnoj bolesti – kaže fra Smiljan, koji u sigetskoj crkvi jednom mjesečno, tj. svake prve nedjelje, okuplja neudane mladiće i djevojke te jedne subote mjesečno obitelji s djecom s posebnim potrebama.

Inače, dr. fra Smiljan Dragan Kožul ove godine, 5. kolovoza, proslavlja 50. obljetnicu svoga ređenja, „zlatnu misu“.

– Obilježit ću je na Dan domovinske zahvalnosti, ali i kao zahvalnosti Gospodinu za sve što je po meni napravio – kaže popularni karizmatik fra Smiljan Dragan Kožul.