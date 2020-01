Sanja je bila samozatajna djevojka, a izlazila je u diskoteke Saloon i Gjuru

Nakon što je Milanović pobijedio na predsjedničkim izborima, njegov stariji sin Ante Jakov, rođen 1998. u Bruxellesu u vrijeme dok mu je otac bio savjetnik u hrvatskoj misiji u NATO-u i EU, ugasio je profil na Facebooku koji nije saveznik anonimnosti. Milanović mlađi je, vjerojatno, morao ugasiti profil iz sigurnosnih razloga. Pa ipak, zahvaljujući Facebooku, zna se da 21-godišnji predsjednikov sin, nakon završene klasične gimnazije u Zagrebu, studirao pravo u nizozemskom gradu Groningenu. Facebook je također „otkrio“ da je Milanović mlađi zaljubljen u stanovitu Silviju Ottinetti. Ono što znamo o Anti Jakovu Milanoviću to je da je kao dijete igrao nogomet u NK Kustošija i NK Zagreb.

Navodno je jedno ljeto kao gimnazijalac radio u tvrtki Emila Tedeschija, na traci, i zaradio 800 kuna. Kod njega je radio jer je otac Ante Jakova veliki prijatelj velepoduzetnika Emila Tedeschija. Njegov će otac uskoro prisegnuti za predsjednika, a majka Sanja tim će činom postati prva dama. Njih dvoje imaju i mlađeg sina Marka, 15-godišnjaka koji pohađa gimnaziju u Zagrebu.

Ujak vlasnik Vrutka

O Zoranu Milanoviću, koji je bio predsjednik SDP-a i premijer u jednom mandatu, zna se puno toga, a o njegovoj suprugi znatno manje.

Sanja Milanović, djevojačkog prezimena Musić, rođena 1969., radi u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ gdje predaje epidemiologiju. Usto je i docentica na Katedri za medicinsku statistiku, epidemiologiju i medicinsku informatiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Doc. dr. sc. Sanja Musić Milanović specijalistica je epidemiologije.

Ona je dalmatinsko-hercegovačkih korijena. Njezin je otac Ivan Ive Musić iz Lišana Ostrovičkih, mjesta 20-ak kilometara istočno od Benkovca, u kojem su Srbi za vrijeme rata sve hrvatske kuće srušili i zapalili. Ivan Musić u Rijeci je završio građevinu, čime se nastavio baviti u Zagrebu. Sanjina majka Ana, djevojačkog prezimena Matić, punica Zorana Milanovića, rođena je Hercegovka, i to iz Broćanca u zaleđu Neuma. Ana Matić je, nakon srednje škole, cijeli radni vijek bila knjigovotkinja. Njezin brat, Sanjin ujak, Miše Matić završio je, uz rad, pravo u Zagrebu i govori nekoliko jezika. Gotovo 30 godina radio je u komercijali Zagrebačkog velesajma, a 1990., kad je otišao u mirovinu, sa sinom je osnovao Vrutak, diskont pića.

Osim kćeri Sanje, Ivan i Ana Musić imaju i sina Tomislava, koji je vlasnik male građevinske tvrtke GIM koju je naslijedio od oca.

Godina u Australiji

Dok je Sanja Musić bila mala, njezina je obitelj živjela u Gračanima i u Velikoj Gorici, gdje je pohađala osnovnu školu. Nakon što se otac „opernatio“ baveći se građevinom, preselili su u Hercegovačku ulicu na Pantovčak.

Iz Hercegovačke ulice Sanja Musić išla je u srednju školu, u Centar za upravu i pravosuđe, koji je završila 1986. Bila je, prema navodima prijateljica, samozatajna a izlazila je u Saloon, Gjuru 2 te na kave u centar grada. Nakon što je završila srednju školu, koja je trajala tri godine, otišla je k rodbini u Australiju, u Sydney, gdje je za nepunih godinu dana usavršila engleski jezik. Sanja Musić je, nakon povratka iz Australije, željela upisati medicinu, u čemu je i uspjela.

Slušao novi val

Njezin budući muž Zoran Milanović do 1970. živio je na Knežiji, kada se obitelj preselila u stan na Trnju, u Nalješkovićevu ulicu, pokraj Osnovne škole Marina Držića. Na Trnju je odrastao Zoran Milanović i dobio nadimak Basta. Bio je odličan učenik, no bio je živahan i volio se tući s dečkima iz susjednog kvarta te je markirao s nastave. Igrao je nogomet za juniore NK Trnje, zatim košarku te trenirao boks. Okušao se i u bacanju kugle te u atletici.

Milanović je upisao srednju školu 1981., Centar za upravu i pravosuđe (CUP). Za četiri godine, 1985., stekao je zanimanje upravni referent. Milanović je u CUP-u dobivao čak i opomene pred isključenje iz škole. Pa ipak, prolazio je s odličnim i vrlo dobrim uspjehom. Za vrijeme pohađanja srednje škole među kolegama je bio poznat po „ljevičarenju“. Slušao je glazbu novog vala – Azru, Idole, Električni orgazam itd.

Pravni fakultet upisao je 1985. Nakon odsluženja vojnog roka nastavio je sa studijem. Jedan od najboljih prijatelja za vrijeme studija mu je bio Siniša Petrović, danas profesor na Pravnom fakultetu. Izlazili su u Kulušić, Saloon i Jabuku. Milanović je bio odličan student i odlično je govorio engleski, možda zato što mu je majka bila profesorica engleskog.

Na kraju studija Milanović je, zajedno s kolegom Petrovićem te kolegicama Tamarom Čapeto i Dubravkom Bojić, postigao veliki uspjeh na natjecanju iz međunarodnog prava u Den Haagu. Na sudu se, zapravo, simulirao spor između dvije države. Zahvaljujući pobjedi na natjecanju u Haagu, njih je četvero dobilo Rektorovu nagradu. Poslije završetka studija Milanović je bio pripravnik na Trgovačkom sudu pod mentorstvom sutkinje Vesne Malenica, međutim, nije se dugo zadržao. Kad je otišao, ambiciozni Milanović prijateljima je govorio da je tamo otišao da uči i radi, a ne da “njima kuha kave”.

Život u Bruxellesu

S budućom suprugom Sanjom Musić upoznao se na Silvestrovo 1991. na dočeku Nove godine na privatnom tulumu. Prohodali su tjedan dana poslije, a na prvo zajedničko ljetovanje mogli su otići zahvaljujući tome što je Milanović zaradio nešto novca prodajući usisavače po kućama.

Vjenčali su se 10. siječnja 1994., i to u crkvi. Pir na kojem je bilo stotinjak uzvanika bio je u restoranu Balon. Vjenčana kuma Sanji Musić bila je Ana Pezo. Nakon vjenčanja živjeli su kao podstanari u garsonijeri.

Sudbonosna godina za Zorana Milanovića i Sanju Musić bila je i prethodna, 1993. Ministarstvo vanjskih poslova, nakon što je Ivo Šimonović došao na mjesto pomoćnika ministru Škrabalu, tražilo je mlade i dobre pravnike koji znaju jezike. Milanovića je Šimonoviću preporučio Siniša Petrović. Dolazak „ljevičara“ Milanovića 1993. u Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) među HDZ-ovcima nije moglo ostati neprimijećeno.

No, kad su novi kadrovi došli u MVP, među kojima su bili Milanović i Plenković, pred njima je Ivo Sanader, pomoćnik Škrabalu (Mate Granić je imenovan tek 1. lipnja 1993.). održao vatreni domoljubni govor. Milanović je u MVP-u radio u Odjelu za mir i sigurnost.

Međutim, već sljedeće godine, 1994., Milanović je otišao u hrvatsku misiju OESS-a u Gorski Karabah u Azerbajdžanu na prijedlog Pičuljana, tajnika Mate Granića. Milanović se u misiji zadržao 45 dana.

Poslije povratka iz Gorskog Karabaha, Milanović je stekao nova iskustva koja će mu koristiti u karijeri. Stoga je 1996. dodatno napredovao. Imenovan je za savjetnika u hrvatskoj misiji pri NATO-u i EU u Bruxellesu. Za Milanovića je kod Tuđmana lobirao Zlatko Canjuga, sinjski zet. Misiju je vodio Janko Dobrinović Vranyczany, koji je u privatnim i službenim krugovima hvalio Milanovića.

U Bruxelles je Milanović otišao zajedno sa suprugom Sanjom, dakle tri godine poslije vjenčanja. Dok je bio u misiji, Milanović je upisao i završio poslijediplomski studij europskog i komparativnog prava na flamanskom sveučilištu u Bruxellesu.

Sanji Musić Milanović nije se išlo u Belgiju, nije bila sretna zbog toga, ali je otišla radi muževe karijere.

Naime, ona je 1996. bila na magisteriju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, odslušala je sve ispite te dobila specijalizaciju iz epidemiologije u Zavodu za javno zdravstvo grada Zagreba. No, morala je poći za mužem. Ipak, nastavila je sa školovanjem u Belgiji, i to na Université Libre de Bruxelles gdje je po francuskom programu slušala epidemiologiju, javno zdravstvo i biostatiku te se posvetila studiju preventive i promicanja zdravlja. Bila je odličan student te je dobila ponude za posao u farmaceutskoj industriji. Sanja je priželjkivala da ostane u Belgiji, tamo im se rodio i prvi sin, no njezin je muž imao druge planove. Vratiti se u Zagreb i aktivno se baviti politikom. Zbog toga se, zajedno sa ženom i sinom, 1999. vratio u Hrvatsku. Nakon povratka, odlučio se angažirati u SDP-u, što je u MVP-u izazivalo brojne zlobne komentare.

Kako je Milanović stanovao na Sv. Duhu, bio je član mjesne organizacije SDP-a Črnomerec. Tamo je upoznao moćnog čovjeka SDP-a Igora Dragovana, ali i Tomislava Sauchu. Nakon što je SDP, zapravo koalicija SDP-HSS-HSLS-IDS-HNS, 3. siječnja 2000. dobio parlamentarne izbore, Milanović je u MVP-u izbio u prvi plan. Naime, jedini je uz novoimenovanog ministra vanjskih poslova Tonina Piculu imao člansku iskaznicu SDP-a. Pa ipak, Račan i Picula nisu Milanoviću mogli odmah dodijeliti mjesto pomoćnika ministra jer su morali poštovati koalicijske apetite.

Picula ga je imenovao za načelnika unutar uprave MVP-a koja se bavila sigurnosnim pitanjima, a poslije je imenovan za koordinatora u pristupanju Hrvatske NATO-u. Budući da je već bio pri misiji u Bruxellesu, Milanović se u novoj ulozi dobro snašao. Taj je posao nastavio raditi i poslije kao pomoćnik ministra. Hrvatska je, štoviše, otvorila veleposlanstvo, stalno predstavništvo Hrvatske pri NATO-u u Bruxellesu. Prvi veleposlanik od 2001. do 2005. bio je Anton Tus, koji je imao najbolje moguće mišljenje o Milanoviću. Velika je zasluga Zorana Milanovića za intenzivniji prilaz Hrvatske NATO-u.

Udar zbog izjava o kruhu

Tako se Milanović vrlo brzo etablirao u SDP-u te je Račan na njega počeo računati u ozbiljnijim kombinacijama. Godine 2004. izabran je u Glavni odbor SDP-a, potom je postao glasnogovornik stranke. Nakon smrti Račana 2007., otvoreno je ušao u utrku za predsjednika SDP-a i pobijedio.

Poslije pobjede Kukuriku koalicije na čelu sa SDP-om na parlamentarnim izborima 2011. Milanović je došao na čelo Vlade RH, na kojem se zadržao do 2016.

Kad je izgubio na parlamentarnim izborima 2016., dao je ostavku na mjesto predsjednika SDP-a i osnovao savjetničku tvrtku EuroAlba Advisory.

Njegova supruga Sanja Musić Milanović doktorirala je 2010. na zagrebačkom Medicinskom fakultetu s temom „Demografske, bihevioralne i socio-ekonomske odrednice debljine odraslih u Hrvatskoj”. Do 2011., kad je postala docentica na Katedri za medicinsku statistiku, epidemiologiju i medicinsku informatiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu, radila je na fakultetu, a danas radi kao epidemiologinja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo Andrija Štampar.

No, supruga premijera Zorana Milanovića, koja je, među ostalim, bila voditeljica Odjela za promicanje zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ostala je upamćena zbog jednog gostovanja 2014. u emisiji Hrvatskog radija na temu zdrave prehrane. Jednu njenu izjavu o zdravoj prehrani i crnom kruhu, koja nije baš spretno izrečena, mediji su ismijavali i tako Sanju Musić Milanović „razapeli“ u javnom prostoru. Nazvali su je „hrvatskom Marijom Antoanetom“.

“Kada se kaže da je crni kruh koji mi preporučujemo skuplji od bijelog, inicijalno jest skuplji, no crni kruh možete naprosto rezati na tanje šnite. To je jeftinije i zdravije, a kada je dehidriran, sutradan je još kvalitetniji za jelo. Trebamo razbiti mit o tome da je pravilna prehrana skuplja, ona je jeftinija jer trebate pojesti manje hrane”, rekla je tada Sanja Musić Milanović kao voditeljica Odjela za promicanje zdravlja HZJZ-a.

Još je jedna izjava Sanje Musić Milanović ostala upamćena, a tiče se sokova koji su jako zaslađeni i kao takvi nezdravi.

„Kod nas u kući ne piju se sokovi, samo voda; Jakov me zna zamoliti da kupim neki sok jer mu dolaze prijatelji i sram ga je što nikad doma nemamo sokova ili grickalica. No, ja doista ne potičem kulturu grickanja i sport je u obitelji izuzetno važan“, izjavila je u jednom intervjuu.

Valja napomenuti i to da su politički protivnici Zorana Milanovića htjeli diskreditirati tako što su u javnosti vješto plasirali dezinformacije da je u braku „zlostavljač“, što se nije pokazalo točnim.

„Sanja i ja veoma smo slične osobe. Oboje smo tvrdoglavi i odani iako je ona u nastupu plaha, a ja arogantan. No, osobe smo od riječi i na nas se može osloniti, a kad nešto odlučimo, onda to provedemo do kraja. Srećom, Sanja ima razumijevanja za moj posao i jasno joj je da ponekad radim do dugo u noć“, izjavio je Milanović u jednom intervjuu u vrijeme dok je bio predsjednik Vlade RH.

Ispušni ventil za Milanovića je, nakon sukoba s političkim protivnicima ili unutar stranke te brojnih iscrpljujućih sastanaka, trčanje i bicikliranje. Kako je otkrila njegova supruga, za Milanovića je to „ritual“ i „način da se vrati u normalu“, „trenuci osame“ na kojima inzistira.

Prije nego što je voljom birača izabran za predsjednika RH, Milanović je izgubio oca Stipu koji je umro krajem kolovoza 2019. u 82. godini. Nepuni mjesec poslije od posljedica teške bolesti umro je i Milanovićev mlađi brat Krešimir u 47. godini. U oba slučaja Milanović je prekinuo svoju zbornu kampanju. Bio je jako vezan za oca i brata. Milanović je upućen u svaki detalj obiteljske prošlosti i sadašnjosti. I ne stidi se svojih korijena.

