Plenković i Milanović uskoro će morati sjediti zajedno

Javnost bi sada, gledajući izostanak primirja, mogla pretpostaviti da se Andrej Plenković i Zoran Milanović više nikada neće sastati na istom poslu. No to će se, naprotiv, izgledno dogoditi, i to vrlo brzo. Sjest će jedan preko puta drugoga na sjednici Vijeća na nacionalnu sigurnost, koje je strateško tijelo i koje ne može bez jednoga od njih donijeti nikakve odluke, mjere, strategije vezane za borbu protiv opasnosti od ekstremizma, terorizma, govora mržnje...

Odluke o tim strategijama dualne su, moraju ih supotpisati. Premijer, međutim, ima namjeru u cijelosti koristiti prednost koju mu daje zakon i Ustav i on će diktirati, on ima inicijativu, stoga prije VNS-a i organizira sastanak Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti. To je tijelo Vladino, vodi ga potpredsjednik Vlade Tomislav Medved, tu su mnogi Plenkovićevi ministri, ravnatelji obavještajne zajednice, čak i služba za spašavanje i vatrogasci. To je široko tijelo koje Milanović "ne šmeka", sliči mu na paradržavno tijelo.

Koordinacija će, međutim, predložiti mjere i odluke za VNS. Član te koordinacije jest i jedan s Pantovčaka, Dragan Lozančić, predsjednikov savjetnik za nacionalnu sigurnost pa, ako dođe na sastanak, iz prve će ruke izvijestiti predsjednika. O prijedlozima i mjerama iz nadležnosti SOA-e, obavještajne zajednice, predsjednika će morati izvijestiti i ravnatelj agencije Daniel Markić, jer mu je to obveza, njegovi su primarni klijenti, ravnopravno, i premijer i predsjednik. Ono što je sigurno jest to da se u ovom kaotičnom "granatiranju" između dva politička brda nitko od šefova tajnih službi, pa i ministara ne osjeća ugodno.

Nacionalna sigurnost podređena je interesima građana, a ne pojedinačnim interesima političkih lidera. Stoga ćemo svi uskoro promatrati i čekati odgovor, je li osobni ego našeg "stand up" dvojca veći ili će ipak biti podređen interesima građana i javnosti, već dovoljno zabrinutima nastupajućim opasnostima. Ovo sporenje ujedno je i zauzimanje pozicija pred VNS-om i donošenja novih mjera kontra ekstremizma. Može se pretpostaviti da će premijer biti za tvrđi pristup, a predsjednik suptilniji prema mogućem umanjivanju sloboda, prava na mišljenje i političko djelovanje. Kako bilo, te odluke bit će nemoguće usvojiti bez njihova zajedničkog potpisa.

>> VIDEO Plenković: Milanović se ponaša kao piroman koji se želi prerušiti u vatrogasca