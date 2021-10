Otac hrvatskih novčanica: Valuta se 90-ih trebala zvati kruna, a onda je s vrha došla neočekivana naredba

Uskoro, sljedeće godine, ostajemo bez kune, službene valute predstavljene 1994. godine. I danas se vode rasprave o tome zašto je izabrano baš to ime za hrvatsku valutu, tko je za to bio, a tko nije, kako je tekao proces odlučivanja. Pa se ovdje ili ondje pojavi i priča kako je kuna zapravo trebala biti – kruna. Tko je kunu napravio, doznaje se već letimičnim pogledom na bilo koju novčanicu, gdje će se sitnim slovima pronaći ispisane riječi ‘DESIGN: M. ŠUTEJ’ … ‘V. ŽILJAK’. Potpis je to doista poput onog koji se nalazi na svakoj slici autora koji smatra da je stvorio nešto vrijedno, s time da ovdje govorimo i o stvarnoj, materijalnoj vrijednosti.